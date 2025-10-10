Як висушити одяг вдвічі швидше без сушильної машини: геніальний лайфгак

Прання / © iStock

З настанням холодів та дощів сушіння одягу в квартирі перетворюється на справжню проблему, яка загрожує вогкістю та пліснявою. Однак експерти з прання стверджують, що більшість людей робить поширену помилку, і є простий трюк, який допоможе висушити речі значно швидше без сушильної машини.

Зазвичай, вийнявши одяг з пральної машини, люди просто розвішують його на перекладинах сушарки. В результаті речі, особливо в районі швів та комірів, збираються в купу, погано провітрюються і сохнуть дуже довго. Це не лише незручно, але й може призвести до появи неприємного запаху вогкості.

Експерти радять змінити підхід. Замість того, щоб одразу класти речі на сушарку, варто спочатку повісити їх на звичайні плічки (вішалки для одягу), а вже потім розмістити ці плічки на сушарці.

Цей метод особливо ефективний для сорочок, блузок, футболок та светрів.

Секрет цього простого трюку — у покращенні циркуляції повітря. Коли одяг висить на вішалці, він не прилягає щільно до інших речей чи перекладин, що дозволяє повітрю вільно проникати з усіх боків. Це значно прискорює процес випаровування вологи.

Одяг висихає у розправленому вигляді, що суттєво зменшує кількість м’ятих ділянок і економить час на прасуванні. Також на сушарку можна помістити більше речей, якщо використовувати вішалки. Та висушені речі можна одразу перемістити до шафи, не знімаючи з плічок.

Щоб процес сушіння був ще ефективнішим, а в квартирі не накопичувалася зайва волога, експерти радять добре провітрювати приміщення. Відкрите вікно або режим провітрювання допоможуть волозі швидше випаровуватися з одягу та запобігатимуть появі плісняви.

Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості поломок пральної машини.

Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.