Як висушити одяг за 7 хвилин без праски, батареї та сушарки: дієвий лайфгак

Як швидко висушити одяг / © www.freepik.com/free-photo

Бувають ситуації, коли потрібно терміново висушити улюблену сорочку чи футболку, а батарея холодна, сушарки немає, і навіть праска не допомагає. Наприклад, ви запізнюєтеся на зустріч або збираєте валізу в подорож. У таких випадках на допомогу приходить простий, але ефективний спосіб, який дозволить висушити речі буквально за 5-7 хвилин, не пошкодивши тканину.

Як за декілька хвилин висушити речі без сушарки та батареї

Підготуйте сухий рушник і пакет. Візьміть великий махровий рушник і чистий поліетиленовий пакет, підійде звичайний для сміття чи щільний шопер. Рушник вбиратиме вологу, а пакет створить ефект «теплової камери», завдяки якому випаровування відбуватиметься у кілька разів швидше.

Добре відтисніть випрану річ. Перед тим, як почати, добре відтисніть вологу з тканини, загорнувши одяг у сухий рушник. Це скоротить час сушіння на половину.

«Турбо-сушіння» в пакеті за допомогою вентилятора чи фена. Покладіть річ у великий пакет, залишивши трохи місця для циркуляції повітря. Потім направте потік повітря від фена або вентилятора у верхню частину пакета, не торкаючись тканини. Через 3-5 хвилин тепле повітря, що обертатиметься всередині пакета, рівномірно просушить одяг з усіх боків. Ефект схожий на роботу сушильної машини.

Фінальний штрих. Після сушіння дістаньте річ, злегка струсіть її та повісьте на вішак. Вона буде майже сухою і без запаху вологи. Якщо тканина легка, то одяг буде сухим повністю.

Щоб одяг не мав запаху вологи, додайте в рушник кілька крапель ефірної олії — лаванди чи лимона. Вона надасть тканині приємного свіжого аромату.