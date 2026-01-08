Як висушити волосся під час блекауту: українка поділилась корисним лайфгаком

Миття голови / © pexels.com

Аварійні або планові відключення електроенергії часто стають несподіванкою і можуть суттєво порушити плани. Особливо неприємною є ситуація, коли світло зникає саме тоді, коли людина щойно помила голову, а попереду — важлива зустріч чи вихід на роботу.

У TikTok українка продемонструвала власний метод вирішення цієї проблеми.

Авторка відео показала, як можна використати звичайний легковий автомобіль для сушіння волосся. Спосіб доволі простий: потрібно сісти в салон, увімкнути двигун та налаштувати обігрів салону на максимальну температуру, направивши потік теплого повітря на себе.

Звісно, потужність обдуву в автомобілі значно менша, ніж у професійного чи побутового фена.

Однак, як зазначає авторка лайфгаку, цього цілком достатньо, щоб якісно підсушити коріння волосся та прибрати зайву вологу з основної довжини. Час, необхідний для процедури, варіюється залежно від густоти та довжини волосся.

Як пришвидшити процес

Експерти з догляду за волоссям та досвідчені користувачі мережі радять комбінувати цей метод з правильним використанням рушників, щоб зекономити час:

Перед тим як йти в авто, слід якомога довше потримати волосся закутаним у рушник або спеціальний тюрбан.

Бажано змінити кілька сухих рушників — тканина вбере основну масу вологи, і тепле повітря в машині швидше впорається із залишками води.

У коментарях під відео користувачі активно обговорюють запропонований метод. Більшість погоджується, що в нинішніх умовах такий спосіб є вкрай актуальним і рятівним.

Деякі коментатори жартують, пропонуючи свої послуги або запитуючи поради для пішоходів: «Я прийду теж висушу», «Що робити тим, у кого немає машини?».

Проте загальний вердикт мережі позитивний — лайфхак дійсно працює і допомагає зберегти здоров’я та комфорт у холодну пору року.

Нагадаємо, у перші хвилини після відновлення електропостачання енергосистема зазнає найбільшого навантаження. Через одночасний запуск тисяч побутових приладів у домівках різко зростає споживання електроенергії, адже під час старту холодильники, бойлери та інша техніка споживають у кілька разів більше потужності.

Енергетики попереджають, що це може призвести до перевантаження мереж, коливань напруги та повторних аварійних відключень, тому закликають дотримуватися «правила 20 хвилин» і не вмикати потужні прилади одразу після появи світла.