Як вивести чорнила від кулькової ручки з одягу: 11 перевірених способів для мам першокласників і не тільки

Як видалити пляму від чорнил кулькової ручки / © Фото з відкритих джерел

Однак, на щастя, існують прості та ефективні домашні засоби, які можна використати, щоб позбутися плям від чорнила на одязі. І про них розповіли у виданні для батьків First Cry Parenting.

Прості способи видалення плям від чорнила з одягу

Найголовніше, що слід пам’ятати під час боротьби з плямами від чорнила, — це обробляти їх одразу, щойно ви помітили, або поки чорнило ще вологе. Незалежно від типу тканини, важливо розпочинати видалення плями якомога раніше. Старі або засохлі плями від чорнила не лише складніше вивести, але іноді їх майже неможливо позбутися.

Також краще промокати пляму, ніж терти її. Якщо залишилося зайве чорнило, його слід промокнути серветкою або тканиною, аби увібрати, а не терти, інакше пляма пошириться. Ще один важливий момент — підкласти рушник під одяг під час оброблення плями, щоб уникнути перенесення чорнила на інші ділянки тканини.

Після того як ви зробите ці базові кроки, можна скористатися будь-яким із наведених домашніх засобів для видалення плям від чорнила з одягу.

Лак для волосся

Лаки для волосся, особливо ті, що містять алкоголь, чудово дають раду з видаленням плям від чорнила з одягу. Все, що потрібно зробити, — щедро розпилити лак на забруднену ділянку і залишити на хвилину. Потім візьміть ватний тампон і обережно промокайте пляму, поки вона не зникне. Після цього виперіть одяг у звичний спосіб. Цей метод добре підходить для видалення плям від чорнила з бавовняного одягу або виробів із поліестеру. Не використовуйте його на делікатних тканинах, таких як шовк або шкіра.

Ізопропіловий спирт

Ізопропіловий спирт є ефективним засобом для видалення майже будь-яких видів плям, таких як від кулькової ручки, чорнильної ручки, маркера, фломастера тощо. Вам знадобиться якісний ізопропіловий спирт та губка або ватний тампон. Змочіть губку у спирті та обережно промокайте пляму, поки вона не зникне. Після цього виперіть одяг у звичний спосіб. Уникайте використання цього методу на шовкових, вовняних або віскозних тканинах.

Сода та вода

Поєднання соди та води також ефективне для видалення плям від чорнила з майже будь-яких тканин. Візьміть дві частини соди та одну частину води і ретельно змішайте, щоб утворилася паста. Візьміть ватний тампон, змочіть його у пасті та обережно промокайте пляму від чорнила, поки вона не зникне. Потім виперіть одяг звичайним пральним засобом.

Рідини для хімчистки

Також можна скористатися рідинами для хімчистки, які можуть бути у вас вдома. Ці засоби дуже ефективні для видалення плям від чорнила. Візьміть таку рідину та дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо видалення плям. Для промокання плями можна використовувати ватний тампон або м’яку тканину, після чого виперіть одяг у звичайний спосіб.

Білий оцет

Використання білого оцту також є ефективним домашнім засобом для видалення плям від ручки з одягу. Використовуйте будь-який білий оцет, який є у вас вдома. Змішайте рівні частини оцту та води і замочіть одяг у цій суміші приблизно на пів години. Промокайте пляму час від часу. Ніколи не використовуйте гарячу воду для замочування, оскільки вона може закріпити пляму, завжди використовуйте холодну воду. Після замочування виперіть одяг, щоб повністю позбутися плями.

Сіль

Сіль чудово впорається зі свіжими плямами чорнил від кулькової ручки / © unsplash.com

Сіль, яку ви використовуєте на кухні, також може допомогти видалити пляму від чорнила. Однак цей метод буде ефективнішим, якщо пляма ще волога. Насипте трохи солі на пляму та візьміть змочений паперовий рушник, обережно промокайте пляму, поки вона не зникне. Зішкребіть зайву сіль і виперіть одяг. Якщо пляма не зникла з першого разу, можна повторити процедуру.

Засіб для зняття лаку для нігтів

Шукаєте спосіб видалити плями від чорнила з джинсів? Спробуйте використати засіб для зняття лаку для нігтів. Алкоголь у складі цього засобу добре допомагає видаляти чорнильні плями. Просто змочіть ватний тампон достатньою кількістю засобу та обережно промокайте пляму, поки вона не зникне. Потім вимийте одяг з милом і водою для повного очищення.

Зубна паста

Зубна паста також є чудовою альтернативою для видалення плям від чорнила як з білого, так і з кольорового одягу. Візьміть достатню кількість пасти та нанесіть на забруднену ділянку. Обережно втирайте її, поки пляма не зникне. Якщо пляма стійка, процедуру можна повторити кілька разів. Для цього використовуйте пасту без гелю.

Мийний засіб для посуду та гліцерин

Візьміть одну столову ложку мийного засобу для посуду та одну чайну ложку гліцерину і добре змішайте. Візьміть м’яку білу тканину, змочіть її у суміші та обережно промокайте пляму. Залиште суміш на одязі на 5 хвилин, після чого промийте одяг під проточною водою.

Наждачний папір

Може здатися дещо незвичним, але наждачний папір може чудово видаляти плями від чорнила із замшевого одягу або взуття. Все, що потрібно, — це сам наждачний папір та обережне тертя забрудненої ділянки. Після цього акуратно відполіруйте поверхню нігтьовою щіткою або зубною щіткою — це дасть чудовий результат.

Винний камінь і лимонний сік

Плями від чорнила можна видалити також за допомогою суміші винного каменю та лимонного соку. Вам знадобляться рівні частини обох інгредієнтів, які потрібно добре змішати. Нанесіть пасту на забруднену ділянку і залиште на 3–4 години, після чого виперіть одяг.

Як видалити засохле чорнило з одягу

Якщо одяг забруднився чорнилом, найефективніший спосіб позбутися плями — обробляти її, поки чорнило ще вологе, оскільки засохлі плями дуже важко видалити і процес може бути досить трудомістким. Проте можна спробувати комбінацію гліцерину та мийного засобу для посуду або комерційні рідини для хімчистки. Якщо цей метод не допоможе, доведеться віднести одяг до професійної хімчистки для оброблення.