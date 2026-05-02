Як вивести плями з білого одягу: несподіваний домашній засіб

Експертка з прибирання Лінсі Квін поділилася простим способом, який може допомогти впоратися зі стійкими плямами на білому одязі без використання спеціалізованих засобів. За її словами, у цьому випадку може стати у пригоді звичайний побутовий продукт — таблетки для зубних протезів.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівчиня зазначає, що цей засіб здатен допомогти у видаленні різних типів забруднень, зокрема слідів макіяжу, бруду та штучної засмаги. Для очищення вона радить замочити річ у теплій воді з додаванням таблетки та залишити на деякий час. Тривалість залежить від інтенсивності плями: у складних випадках замочування може тривати кілька годин. При цьому варто періодично перевіряти стан тканини.

Ефективність такого способу пояснюється складом таблеток. Вони містять кисневий відбілювач, найчастіше перкарбонат натрію. Під час розчинення у воді ця речовина виділяє кисень, який окислює та розщеплює пігменти плям, а також допомагає освіжити колір білої тканини.

Додаткову дію забезпечує шипуча реакція, яка виникає завдяки поєднанню кислоти та карбонату. Утворені бульбашки сприяють проникненню розчину у волокна тканини та полегшують відокремлення забруднень. Крім того, до складу можуть входити лужні солі, які змінюють рівень pH води і допомагають розчиняти бруд та жирові залишки.

Деякі таблетки також містять поверхнево-активні речовини, що діють подібно до мийних засобів, а також компоненти, які пом’якшують воду і підвищують ефективність очищення. У частині формул можуть бути ферменти, здатні впливати на плями органічного походження, хоча їх наявність залежить від конкретного виробника.

Водночас фахівці наголошують, що цей спосіб має обмеження. Таблетки для зубних протезів можуть бути менш ефективними проти стійких жирних плям, чорнила, іржі або випадків перенесення барвника. У таких ситуаціях можуть знадобитися спеціальні засоби.

Також їх не рекомендують використовувати для делікатних тканин, зокрема вовни чи шовку, а також для одягу з чутливими фарбами або принтами. Перед застосуванням радять протестувати розчин на непомітній ділянці тканини.

Окремо зазначається, що такі таблетки не слід змішувати з іншими сильними чистильними засобами, зокрема хлорним відбілювачем.

