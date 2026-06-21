Як вивести плями зі світлого замшевого взуття: прості домашні способи

Як вивести плями зі світлої замші / © Unsplash

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Якщо у транспорті чи посеред вулиці хтось наступить вам на ногу, є великий ризик того, що ваше світле взуття забруднять. Це дуже засмучує і навіть дратує, особливо якщо взуття зі світлої замші, яку вкрай важко випрати. Розповідаємо, як вивести плями зі світлого замшевого взуття.

Більше про це пише Storinka.

Як вивести плями із замшевого взуття світлих кольорів

Не завжди під рукою є дорогі спреї та плямовивідники для взуття. Та врятувати пару світлого замшевого взуття можна навіть якщо у вас немає спеціальних засобів. Якщо ви поставили пляму на замші, спершу потримайте взуття плямою донизу над паровою банею.

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Потім пляму протріть сухою ганчіркою чи серветкою. Спробуйте також спосіб з перекисом водню. Для цього потрібно 1 ч. л. перекису розчинити у склянці води і додати туди 1 ч. л. спирту. Змочіть губку в розчині та протріть замшеву поверхню.

Також дієвим має стати і зубний порошок. Однак обирайте порошок білого кольору, аби ще більше не забруднити взуття синіми чи червоними пігментами. Змішайте тальк, зубний порошок і крейду в однакових пропорціях. Порошком та щіткою почистіть пляму.

Ще один домашній спосіб видалення плями із замшевого взуття — за допомогою оцту та води. Розведіть у літрі води столову ложку оцту. Протріть пляму цим розчином.

Останній спосіб, який варто спробувати для виведення плями зі світлого замшевого взуття, — суміш нашатирного спирту і молока. У склянку молока додайте половину чайної ложки нашатирного спирту та 3 ч. л. соди. Все ретельно розмішайте та обробіть пляму на взутті.

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Які плями не можна відпирати у гарячій воді

Нагадаємо, що гаряча вода під час прання не завжди є ефективною, оскільки висока температура може закріпити деякі забруднення глибше у волокнах тканини. Щоб запобігти цьому, такі плями потрібно спершу замочувати у холодній воді з м’яким мийним засобом.

Прання в гарячій воді заборонене для білкових плям (від крові, поту, яєць, молочних продуктів), а також для забруднень від трави та землі, які містять схожі органічні сполуки.

Під час роботи з таким брудом важливо спочатку дати йому повністю висохнути і зчистити щіткою, а вже потім обробляти та прати у прохолодній воді.

Холодна вода необхідна і для видалення плям від чорнила, фарби на масляній основі, а також вина, чаю, фруктів чи помідорів. Тепло лише заблокує їхні природні яскраві пігменти у волокнах, що зробить виведення плям майже неможливим.

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