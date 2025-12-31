Як вивести стійкі плями з дивана після свят: лайфгак з кришкою від каструлі

Плями на дивані / © pexels.com

Після різдвяних застіль на дивані часто з’являються нові плями, але боротися з ними можна не лише за допомогою спеціальної хімії. У мережі набирає популярності незвичний спосіб чищення м’яких меблів — із кришкою від каструлі та двома простими інгредієнтами.

Про це повідомило видання Express.

У журналі House & Garden письменниця Елеонора Кордінг-Бут описала метод, який їй порадили читачі. Суть проста: кришку від каструлі обгортають чистою тканиною та фіксують на ручці. Окремо готують розчин із води та прального порошку, у який занурюють тканину. Далі диван чистять круговими рухами з легким натиском — майже як під час прибирання пилососом.

Водночас фахівці наголошують: перед будь-яким чищенням варто перевірити ярлик на меблях. Деякі дивани можна обробляти лише засобами на водній основі або водно-розчинниковими — це позначається маркуванням W або WS.

Для альтернативного методу знадобиться чайна ложка м’якого мийного засобу або прального порошку, 250 мл теплої дистильованої води та серветки з мікрофібри. Піну радять наносити легкими рухами, промокати пляму від країв до центру та знімати залишки чистою сухою тканиною. Після цього диван потрібно залишити до повного висихання.

Подібні лайфхаки вже не раз обговорювали в соцмережах. Зокрема, користувачка Reddit шукала спосіб прибрати сліди ручки з замшевої оббивки після дитячих експериментів. Інші учасники порадили використовувати спирт, але застерегли: пляму слід промокати, а не терти, щоб не зіпсувати матеріал.

Експерти нагадують: навіть найпопулярніший лайфхак може нашкодити, якщо не врахувати рекомендації виробника. Тож перед експериментами варто уважно ознайомитися з інструкцією з догляду, зазначеною на етикетці меблів.

