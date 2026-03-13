Як вивести в’їдливий запах секондгенду з одягу: дієві поради

Магазини вживаного одягу користуються неабиякою популярністю серед українців, адже там можна знайти брендові та якісні речі за мінімальними цінами. Проте головним недоліком такого шопінгу залишається специфічний в’їдливий запах.

Про це пише Dostup.

Перш ніж покласти придбану річ до пральної машини, необхідно нейтралізувати дію дезінфекційних речовин, які глибоко в’їлися у волокна тканини.

Використання нашатирного спирту. Цей метод фахівці називають найефективнішим у боротьбі з формальдегідом. У п’яти літрах теплої води необхідно розвести від 20 до 40 мілілітрів аміаку (нашатирного спирту).

Бавовняні вироби треба замочувати в цьому розчині протягом години, водночас синтетичні матеріали потребують тривалішого впливу — близько шести годин. Після процедури одяг необхідно ретельно провітрити на свіжому повітрі і лише потім прати.

Сіль, сода та оцет для делікатних тканин. Якщо річ потребує обережного поводження, варто застосувати м’якший розчин. У п’яти літрах води розведіть 100 мілілітрів столового оцту, одну столову ложку харчової соди та дрібку солі. Речі замочують у цій рідині на кілька годин.

Після етапу нейтралізації хімікатів можна переходити до стандартного очищення. Експерти радять дотримуватися кількох важливих правил:

Висока температура. Якщо ярлик на одязі дозволяє, прання треба проводити за температури 60°C. Гаряча вода значно краще вимиває сторонні запахи.

Подвійне полоскання. Цей режим гарантує максимальне вимивання залишків хімічних речовин і мийних засобів з волокон.

Використання кондиціонера. Додавати пом’якшувач із приємним запахом має сенс лише після того, як формальдегід був виведений, інакше кондиціонер просто змішається з хімічним смородом, не вирішивши проблеми.

Для остаточного усунення запаху експерти рекомендують термічне оброблення. Гаряча пара здатна проникати глибоко у структуру тканини, виводячи різкий запах назовні разом з конденсатом.

Крім того, не варто нехтувати класичним провітрюванням: 1–2 дні на свіжому повітрі та під впливом ультрафіолету (сонячного світла) працюють як природний дезінфектор.

Що робити з речами, які не можна прати

Верхній одяг (пальта), вироби з кашеміру або шкіряне взуття вимагають альтернативних підходів. Для таких речей фахівці радять використовувати сорбенти. До кишені пальта або всередину взуття можна покласти кілька таблеток активованого вугілля чи сухі чайні пакетики на кілька днів — вони вберуть частину неприємного запаху.

Ще один популярний народний метод — заморожування. Низькі температури сприяють знищенню бактерій та послаблюють хімічний аромат.

Проте під час першого прання речей із секондгенду їх категорично заборонено прати разом із вашим повсякденним одягом, оскільки залишки хімікатів можуть перейти на інші тканини.

