Як вивести застарілі плями з кухонних рушників без прання: такий метод існує

Як вивести застарілі плями з рушників

Реклама

Чисті кухонні рушники є невіддільною частиною відчуття порядку та затишку в оселі. Однак, прання їх після активного приготування їжі часто стає невдячним заняттям, навіть найпотужніші режими пральної машини можуть не впоратися із застарілими плямами від жиру, кави чи томатного соусу. Проблема полягає в тому, що під час звичайного прання гаряча вода та порошок розчиняються у великій кількості рідини, і концентрації мийного засобу просто не вистачає для розщеплення складних забруднень. В такому випадку, досвідчені господині пропонують метод експрес-очищення з використанням мікрохвильової печі.

Як вивести плями з кухонних рушників за допомогою мікрохвильової печі

Цей спосіб заснований на поєднанні концентрованої лужної реакції мила, дії кислоти та високої температури.

Для того, щоб очистити рушники від бруду знадобляться такі прості речі, як господарське мило, лимонна кислота, розведена в невеликій кількості води, та звичайний целофановий пакет.

Реклама

Спочатку рушник потрібно змочити, рясно натерти господарським милом і злегка віджати. Потім його складають так, щоб він містився у целофановий пакет.

На тканину виливають розчин лимонної кислоти, розподіляючи по всій поверхні. Важливо пам’ятати, що пакет закривати не потрібно — пара має вільно виходити.

Рушник відправляють у мікрохвильову піч на пару хвилин, використовуючи невелику потужність, зазвичай, менше максимальної.

Після прогрівання пакет із тканиною залишають остигати приблизно на годину. Цей час потрібен для того, щоб мийні компоненти завершили свою активну роботу. На завершення рушник промивають у прохолодній воді та висушують.

Реклама

Принцип дії методу міні-парилки

Мікрохвильова піч для рушників створює ефект міні-парилки, в якій забруднення буквально розчиняються. Тканина прогрівається до високої температури, що змушує волокна розкриватися. При цьому мило проникає глибше, а кислота прискорює розщеплення жиру та кольорових плям.

У закритому просторі пакета мийні речовини діють точково, не розчиняючись у великому обсязі води.

Такий локалізований ефект неможливо отримати у пральній машині, тому різниця у результаті помітна одразу.

Переваги цього методу

Мікрохвильовий метод чудово підходить для видалення застарілих плям від олії, ягід, кави, чаю чи томатних соусів. Він допомагає повернути білизну старим рушникам та видаляє сліди, які звичайне прання не змогло подолати.

Реклама

Якщо пляма виявилася особливо стійкою, процедуру можна повторити двічі.

Для кольорових тканин варто спершу спробувати цей метод на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися у збереженні кольору.

Завдяки своїй ефективності, цей спосіб дозволяє досягти чистішого результату, ніж тривале прання у машині.