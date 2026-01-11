ТСН у соціальних мережах

Як вивести жовті плями з білого одягу: ці способи роблять дива

Позбутися плям допоможуть засоби, які знайдуться в кожному будинку.

Часто жовті плями неможливо вивести з білого одягу

Жовті плями від поту псують не тільки вид одягу. Однак є кілька способів повернути йому первісний вигляд.

Дієві способи

Аспірин — один з ефективних способів, що прибирає жовті плями. Треба зробити суміш: у 100 мл води розчинити дві подрібнені таблетки аспірину. Нанести утворену кашку на пляму і чекати три години, потім випрати річ вручну або в пральній машинці.

Мийний засіб добре справляється зі слідами косметики. Потрібно нанести його з лицьового й виворітного боку та тримати дві години. Перед цим можна протерти сліди тонального крему чи консилера міцелярною водою. Потім випрати річ.

Сода може вивести практично будь-які плями. Тому вона також може впоратися зі слідами поту. Для цього способу треба зробити суміш зі столової ложки соди та оцту. Далі втирати її зубною щіткою в місце плями доти, поки вона не посвітлішає. Потім випрати річ.

