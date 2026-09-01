Як вивести жирну пляму з одягу: прості засоби, які знайдуться вдома

Як вивести стару жирну пляму з одягу без дорогої хімії / © pixabay.com

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Жирні плями на одязі часто не зникають навіть після звичайного прання. Однак упоратися із забрудненням можна за допомогою простих засобів, які знайдуться вдома, — від солі та соди до засобу для миття посуду.

Про це повідомило видання Radio Club.

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Найкращий результат можна отримати, якщо взятися за пляму одразу після її появи. Свіжий жир не варто розтирати серветкою, адже так він може проникнути глибше у волокна, а саме забруднення — збільшитися. Натомість пляму рекомендують обережно промокнути паперовим рушником.

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Після цього забруднену ділянку можна щедро присипати сіллю, харчовою содою, крохмалем або тальком. Абсорбент залишають приблизно на 10–15 хвилин, щоб він увібрав частину жиру, а потім струшують.

Як вивести жирну пляму засобом для миття посуду

Якщо жир уже встиг увібратися в тканину, можна скористатися концентрованим гелем для миття посуду. Він призначений для розщеплення жиру, тому може допомогти і з плямами на одязі.

Кілька крапель засобу потрібно нанести безпосередньо на сухе забруднення, а потім обережно потерти пальцями або м’якою зубною щіткою, рухаючись від країв до центру. Через 20–30 хвилин річ слід прополоскати в теплій воді та випрати.

Господарське мило для джинсів і бавовни

Для цупких тканин можна використати 72% господарське мило. Забруднену ділянку спочатку змочують теплою водою, а потім ретельно намилюють до появи піни.

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Зверху можна насипати трохи цукру, потерти пляму щіткою та залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього одяг потрібно випрати. Такий спосіб найкраще підходить для бавовняних речей і джинсів.

Як прибрати жир із делікатних тканин

Шовк, шифон та атлас потребують обережнішого поводження. Для світлого одягу можна подрібнити білу крейду, нанести порошок на пляму та залишити на дві-три години. Потім крейду слід акуратно прибрати щіткою.

Для кольорових речей використовують розчин із чайної ложки нашатирного спирту та двох ложок теплої води. Ним змочують ватний диск та обережно обробляють забруднення від країв до середини, після чого річ перуть у делікатному режимі.

Як вивести стару жирну пляму

Якщо жирна пляма застаріла і не зникла навіть після прання, спробуйте видалити її за допомогою праски. Для цього з обох боків забрудненої тканини покладіть кілька шарів чистих паперових серветок або промокального паперу.

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Пляму слід прогріти добре нагрітою праскою, не використовуючи пару. Під дією високої температури жир розм’якшуватиметься та вбиратиметься в папір. Серветки потрібно періодично замінювати чистими й повторювати процедуру, доки жирний слід не зникне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відбілити білі речі в домашніх умовах та позбутися жовтизни й плям.

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