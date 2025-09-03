Як визначити, хто телефонує з незнайомого чи прихованого номера: доступні й безкоштовні способи

Небажані дзвінки з незнайомих номерів стали справжнім викликом для багатьох українців. Часто це шахраї чи рекламні служби, та іноді на лінії може бути колега або навіть близька людина, яка змінила номер. Щоб не помилитися, варто знати прості й надійні способи, які допоможуть швидко та безкоштовно дізнатися, хто телефонує.

Viber. Один з найзручніших методів — використання месенджера Viber. Якщо абонент має зареєстрований профіль, ви зможете побачити його ім’я чи нікнейм. Відкрийте застосунок, введіть номер телефону і натисніть кнопку «Написати». Система покаже дані, під якими людина зареєстрована в застосунку.

Прихована функція Viber. Цей месенджер ще має додаткову функцію «Ідентифікація абонентів». Завдяки обміну контактами між користувачами створюється спільна база. Якщо номер є в базі, ви побачите ім’я абонента під час вхідного дзвінка. Однак функція може не спрацювати, якщо номер не в базі, дзвінок іде через сторонній застосунок, користувач заборонив показ своїх даних.

Google та соцмережі. Просто введіть номер у пошуковик — часто він уже «засвітився» на форумах, сайтах компаній чи в соцмережах. Це швидкий спосіб зрозуміти, кому він належить.

Спеціальні мобільні застосунки. Такі сервіси, як Truecaller або GetContact, збирають бази номерів і показують, як інші користувачі їх підписали. Це зручно, але варто пам’ятати про доступ до власних контактів.