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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
3 хв

Як визначити кислотність ґрунту в домашніх умовах: прості способи без спеціальних приладів

Найкращі способи визначення кислотності грунту в домашніх умовах

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Кислотність грунту - як визначити

Кислотність грунту — як визначити

Кислотність ґрунту — це ключовий показник, від якого залежить здоров’я рослин, їхній ріст, врожайність та здатність засвоювати поживні речовини. У промисловому землеробстві для визначення pH використовують лабораторні аналізи, однак на дачі або в домашньому городі можна дізнатися кислотність ґрунту за допомогою підручних засобів — просто, швидко і без спеціального обладнання. Розповідаємо, як це зрорбити.

Навіщо знати кислотність ґрунту

Кислотність ґрунту безпосередньо впливає на засвоєння добрив. Наприклад, фосфор у кислому середовищі майже недоступний рослинам. Деякі культури (як-от капуста чи буряк) потребують нейтрального або навіть лужного ґрунту, тоді як лохина чи журавлина — навпаки, краще ростуть у кислому середовищі.

Щоб отримати хороший урожай або уникнути проблем із кімнатними рослинами, важливо знати й, за потреби, коригувати pH. Для цього не обов’язково мати лабораторію — достатньо уважності, підручних засобів і трохи досвіду.

Тест з листям чорної смородини

Цікавий і дуже простий тест для якого знадобиться лише смородина, точніше її листя.

Як провести тест

  • Візьміть 3–5 свіжих листків чорної смородини.

  • Залийте їх окропом і дайте настоятися 10–15 хвилин, доки вода набуде насиченого рожево-фіолетового відтінку.

  • Процідіть настій, щоб позбутися залишків листя.

  • Додайте в настій чайну ложку ґрунту.

  • Спостерігайте за зміною кольору. Червоний або рожевий свідчить про кислий ґрунт (pH до 5,5), зелений або блакитнуватий — нейтральний ґрунт (pH близько 6,5–7), синій, що грунт лужний ґрунт (pH вище 7,5).

Цей метод є простим та доступним для домашнього використання.

Використання оцту та соди

Ще один простий спосіб — реакція ґрунту на оцет та соду. Розділіть зразок ґрунту на дві частини:

  • на одну частину додайте кілька крапель оцту (9%);

  • на іншу — розчин соди у воді.

Реакція у вигляді утворення бульбашок при додаванні оцту свідчить про лужний ґрунт, а при додаванні соди — про кислий. Відсутність реакції в обох випадках вказує на нейтральний ґрунт.​

Спостереження за рослинами-індикаторами

Досвідчені агрономи та городники можуть орієнтуватися на рослини, які ростуть на ділянці. Деякі види дуже чутливі до кислотності й тому з’являються лише в ґрунтах з певним pH.

Рослини, що вказують на кислий ґрунт (pH < 5,5) — це хвощ польовий, щавель, верес, подорожник, мохи, ожина

Про слабокислий ґрунт (pH 5,5–6,5) свідчить ріст таких рослин, як кульбаба, лобода, конюшина лучна, мокриця, люцерна, а про нейтральний або слаболужний ґрунт (pH 6,5–7,5) — кропива, полин, пастернак, будяк

Такий підхід особливо корисний на запущених ділянках або при першому огляді нової землі.

Лакмусові смужки або pH-метр — для більш точного вимірювання

Якщо ви хочете знати точне значення кислотності, можна придбати лакмусові смужки або pH-метр та проведіть тест:

  • Змішайте частину ґрунту з дистильованою водою в пропорції 1:5.

  • Залиште суміш на 30 хвилин.

  • Процідіть через марлю або сито.

  • Опустіть у фільтрат лакмус або електрод pH-метра.

  • Зіставте колір смужки з інструкцією або подивіться цифрове значення.

Лакмус покаже кислотність приблизно, а pH-метр — із точністю до десятих часток.

Коригування кислотності ґрунту

Після визначення кислотності ґрунту можна вжити заходів для її коригування:

Для зниження кислотності (розкислення) експерти рекомендують провести вапнування (внесення вапна-пушонки, доломітового борошна, крейди). Сприяє цьому процесу і використання деревної золи.

Для підвищення кислотності застосовують внесення сірки або сульфату алюмінію, використання кислих торфів.​

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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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