Як визначити, що горіхи зіпсувалися, та як правильно їх зберігати

Волоські горіхи багаті на корисні жири, білки та антиоксиданти. Але саме через вміст жирів вони вкрай чутливі до неправильного зберігання.

Якщо не знати усіх нюансів, вони швидко стають гіркими або втрачають свій аромат. Крім того, різні сорти мають різний термін придатності, залежно від місця їх зберігання.

Як правило, на упаковці горіхів вказана дата «спожити до», яка вказує, як довго вони матимуть найкращу якість. Після цього вони, швидше за все, зіпсуються. І хоча вживання зіпсованих горіхів не спричиняє захворювань, консистенція і смак будуть небажаними, тому варто навчитися правильно зберігати горіхи.

Якщо горіхи зберігалися належним чином, але згіркли через вік, вони будуть пахнути трохи кислим. Запах може навіть бути схожим на запах фарби. Згірклі горіхи також матимуть м’яку консистенцію і, якщо ви випадково з’їсте один, гіркий і кислий смак.

На відміну від цілих у шкаралупі, очищені горіхи одразу псуються від впливу повітря та світла.

Кожен контакт з повітрям — це справжня атака на їхні масла. Щоб зберегти свіжість, їх треба ізолювати, і тут на допомогу прийде герметична упаковка. Це може бути скляна банка з кришкою, пластикова ємність або спеціальний вакуумний пакет. Головне, щоб повітря потрапляло туди мінімально.

