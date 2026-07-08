Як визначити, що кавун уже солодкий: головні ознаки, які підкажуть ідеальний час для збирання

Як визначити, чи стиглий кавун / © pexels.com

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Кавуни не дозрівають після зрізання, тому важливо навчитися визначати момент, коли плід уже накопичив максимум цукрів просто на грядці.

В SouthernLiving розповіли про перевірені ознаки, які допоможуть зрозуміти, що кавун уже солодкий і готовий до збору.

Жовта «польова» пляма — головний індикатор стиглості

Одна з найнадійніших ознак — це пляма на боці кавуна, який лежав на землі.

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світла або біла пляма — кавун ще недозрілий;

насичено жовта або кремова — плід стиглий і солодкий.

Чим довше кавун дозріває на грядці, тим більш «теплим» і глибоким стає відтінок цієї плями.

Сухий вусик біля плодоніжки

Зверніть увагу на маленький закручений «вусик» біля стебла:

зелений і пружний — кавун ще росте;

сухий, коричневий — ріст завершено, плід готовий.

Це один із найточніших природних сигналів, що рослина припинила живити плід.

Матова шкірка замість блискучої

Стиглий кавун змінює зовнішній вигляд:

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недозрілий — блискучий, гладкий;

стиглий — матовий, ніби «припилений».

Також шкірка стає більш щільною і твердою.

Вага: чим важчий — тим соковитіший

Стиглий кавун завжди здається важчим, ніж має вигляд.

Це ознака високого вмісту води та щільної м’якоті. Якщо два кавуни однакового розміру — обирайте той, що важчий.

Звук під час постукування

Класичний метод, який працює, але потребує досвіду:

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глухий, глибокий звук — кавун стиглий;

дзвінкий або «порожній» — недозрілий або перезрілий.

Цей спосіб найкраще працює у поєднанні з іншими ознаками.

Форма і цілісність плоду

Стиглий кавун зазвичай:

має рівну, симетричну форму;

без вм’ятин і тріщин;

без різких деформацій.

Нерівності можуть свідчити про нерівномірний полив або проблеми росту.

Як не помилитися у виборі

Найкращий результат дає поєднання кількох ознак одразу:

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жовта пляма;

сухий вусик;

матова шкірка;

важка вага.

Якщо збігаються 3–4 ознаки — кавун майже гарантовано буде солодким.

FAQ

Як визначити стиглий кавун у магазині?

Зверніть увагу на жовту пляму, вагу плоду та матову шкірку. Найкраще — обирати важкий кавун із насичено жовтою «польовою» плямою.

Чи дозріває кавун після зрізання?

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Ні. Кавун не продовжує дозрівати після збору, тому важливо вибрати вже повністю стиглий плід.

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