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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Як визначити, що кавун уже солодкий: головні ознаки, які підкажуть ідеальний час для збирання

Солодкий, соковитий кавун не випадковість, а результат правильного моменту збору. Однак визначити ідеальну стиглість непросто: зовні плід може виглядати однаково як недозрілим, так і перезрілим.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як визначити, чи стиглий кавун

Як визначити, чи стиглий кавун / © pexels.com

Кавуни не дозрівають після зрізання, тому важливо навчитися визначати момент, коли плід уже накопичив максимум цукрів просто на грядці.

В SouthernLiving розповіли про перевірені ознаки, які допоможуть зрозуміти, що кавун уже солодкий і готовий до збору.

Жовта «польова» пляма — головний індикатор стиглості

Одна з найнадійніших ознак — це пляма на боці кавуна, який лежав на землі.

  • світла або біла пляма — кавун ще недозрілий;

  • насичено жовта або кремова — плід стиглий і солодкий.

Чим довше кавун дозріває на грядці, тим більш «теплим» і глибоким стає відтінок цієї плями.

Сухий вусик біля плодоніжки

Зверніть увагу на маленький закручений «вусик» біля стебла:

  • зелений і пружний — кавун ще росте;

  • сухий, коричневий — ріст завершено, плід готовий.

Це один із найточніших природних сигналів, що рослина припинила живити плід.

Матова шкірка замість блискучої

Стиглий кавун змінює зовнішній вигляд:

  • недозрілий — блискучий, гладкий;

  • стиглий — матовий, ніби «припилений».

Також шкірка стає більш щільною і твердою.

Вага: чим важчий — тим соковитіший

Стиглий кавун завжди здається важчим, ніж має вигляд.

Це ознака високого вмісту води та щільної м’якоті. Якщо два кавуни однакового розміру — обирайте той, що важчий.

Звук під час постукування

Класичний метод, який працює, але потребує досвіду:

  • глухий, глибокий звук — кавун стиглий;

  • дзвінкий або «порожній» — недозрілий або перезрілий.

Цей спосіб найкраще працює у поєднанні з іншими ознаками.

Форма і цілісність плоду

Стиглий кавун зазвичай:

  • має рівну, симетричну форму;

  • без вм’ятин і тріщин;

  • без різких деформацій.

Нерівності можуть свідчити про нерівномірний полив або проблеми росту.

Як не помилитися у виборі

Найкращий результат дає поєднання кількох ознак одразу:

  • жовта пляма;

  • сухий вусик;

  • матова шкірка;

  • важка вага.

Якщо збігаються 3–4 ознаки — кавун майже гарантовано буде солодким.

FAQ

Як визначити стиглий кавун у магазині?

Зверніть увагу на жовту пляму, вагу плоду та матову шкірку. Найкраще — обирати важкий кавун із насичено жовтою «польовою» плямою.

Чи дозріває кавун після зрізання?

Ні. Кавун не продовжує дозрівати після збору, тому важливо вибрати вже повністю стиглий плід.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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