Як визначити свіжість яєць без занурення у воду та варіння: фермер поділився швидким методом

Яйце / фото ілюстративне / © Pexels

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Перевірити свіжість яйця можна без перевірки терміну придатності, занурення у воду чи відварювання. Для цього є значно швидший та простіший спосіб — достатньо лише розбити яйце на пласку поверхню та уважно роздивитися структуру білка.

Цим лайфгаком поділився американський фермер Джоел Салатін із господарства Polyface Farm, пише видання El Espanol.

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«Навіть не обов’язково готувати яйця, щоб помітити різницю», — пояснив фермер.

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Як зазначає Салатін, головну ознаку зіпсованості продукту можна побачити одразу після того, як ви розіб’єте шкаралупу. Щойно яйце опиняється на тарілці, щільний і пружний альбумін (тобто білок) чітко тримає форму, що і є свідченням його свіжості та міцної внутрішньої структури.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), якісні та свіжі яйця відрізняються густим і щільним білком, що компактно оточує жовток. Проте з часом його консистенція змінюється: білок рідшає та розтікається по тарілці на значно більшу площу. Відповідно, якщо білок тримається купи, це безпосередньо вказує на свіжість продукту.

Головну ознаку зіпсованості яйця можна побачити одразу після того, як ви розіб’єте шкаралупу / © pexels.com

Така різниця між щойно знесеним яйцем і тим, що пролежало кілька тижнів, зумовлена природними процесами: через крихітні пори в шкаралупі поступово виходять вуглекислий газ і частина вологи, що водночас змінює хімічні властивості самого білка.

За інформацією USDA, у міру старіння яєць білок втрачає густину, тоді як жовток починає поглинати з нього вологу. У розбитому вигляді це проявляється тим, що білок розтікається на більшу площу, а жовток стає пласким і менш пружним.

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Натомість у свіжому продукті спостерігається протилежна картина: густа частина білка концентрується навколо жовтка, а сам жовток зберігає високу округлу форму. Саме ці особливості стали основою для американської системи класифікації яєць, за якою їх поділяють на категорії AA, A та B.

У міру старіння яєць білок втрачає густину, тоді як жовток починає поглинати з нього вологу.

Яйця категорії AA відрізняються надзвичайно густим білком і високим округлим жовтком, тоді як у категорії B білок помітно рідший, а жовток — більш плаский та ширший. Відомий фермер

Салатін акцентує увагу саме на цій фізичній властивості, зазначаючи, що високий жовток у поєднанні з в’язким білком дозволяє наочно побачити виняткову свіжість продукту ще до початку готування. При цьому легка каламутність білка зовсім не є ознакою зіпсованості, а навпаки, слугує додатковим свідченням свіжості яйця.

Поруч із жовтком також можна помітити невеликі білуваті утворення, схожі на шнурочки, які називаються «халази». Головна функція халаз полягає в утриманні жовтка в центрі. Як зазначає Американська рада з питань яєць (American Egg Board), що чіткіше виражені ці структури, то свіжішим зазвичай є продукт.

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Проте цей метод має суттєве обмеження: хоча щільність білка допомагає оцінити свіжість, вона ніяк не гарантує відсутності небезпечних мікроорганізмів. Оскільки бактерії неможливо побачити неозброєним оком, навіть візуально ідеальне яйце вимагає стандартних запобіжних заходів під час зберігання та приготування.

Тому візуальна оцінка стану білка аж ніяк не замінює належних умов зберігання та базових правил харчової безпеки, хоча існують певні показники, що мають насторожити. Зокрема, у Міністерстві сільського господарства США вказують, що рожевий чи райдужний відтінок білка вказує на мікробне псування, спричинене бактеріями роду Pseudomonas, а поява неприємного запаху чи явно ненормального вигляду після розбивання є однозначною підставою для того, щоб одразу викинути продукт.

Водночас популярний метод перевірки свіжості за допомогою занурення у воду відображає зовсім інший процес: через поступове збільшення повітряної камери всередині яйця з часом воно починає спливати.

Хоча це свідчить про солідний вік і втрату частини початкових якостей, у USDA наголошують, що подібне яйце технічно все ще може залишатися придатним до споживання.

У таких випадках експерти рекомендують розбити яйце в окрему ємність, ретельно оцінити його запах і зовнішній вигляд, і лише після цього ухвалювати остаточне рішення. Тож для того, щоб просто порівняти свіжість двох яєць, зовсім не обов’язково їх варити чи набирати воду в склянку — достатньо просто випустити їх на тарілку.

Якщо жовток залишається високим, а щільний білок акуратно зібраний навколо нього, перед вами свіжий продукт. Коли ж білок рідкою калюжею розтікається по тарілці, а жовток має вигляд доволі плаского, яйце вже втратило первинну свіжість. Цю різницю, як неодноразово наголошував Джоел Салатін, легко помітити візуально ще до того, як розігріється сковорода.

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