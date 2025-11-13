- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 2 хв
Як визначити вік гілок чорної смородини: ключ до правильної обрізки кущів
Щоб ефективно обрізати смородину, потрібно правильно визначити вік її гілок. Розповідаємо, як це правильно зробити.
Погодьтеся, що садівнику, який займається обрізкою смородини потрібно знати як визначати вік її гілок. Правильна обрізка, заснована на цьому знанні, дозволяє підтримувати кущ у здоровому стані та забезпечувати стабільний і рясний урожай, оскільки смородина плодоносить переважно на гілках віком від 2-4 років.
Як визначити вік пагонів смородини за їх структурою
Основний метод визначення віку полягає в аналізі порядків розгалуження гілок.
Нульові пагони (однорічні) - це прикореневі пагони, які формуються безпосередньо з бруньок на кореневій шийці. Протягом першого року свого життя вони являють собою одиночні, гнучкі стебла, які зазвичай мають світло-зелений або світло-коричневий колір. На них повністю відсутні бічні відгалуження.
Скелетні гілки (від двох років і старше). Нульовий пагін на другий рік свого життя починає розвивати перше бічне відгалуження, після цього він перетворюється на скелетну гілку — основну гілку куща.
Вік такої гілки можна визначити за кількістю рівнів (порядків) розгалуження.
Якщо гілка має один порядок розгалуження (тобто основний пагін і перші бічні гілочки), їй два роки.
Якщо гілка має два порядки розгалуження (тобто від гілок першого порядку ростуть нові відгалуження), їй три роки, і так далі.
Таким чином, число порядків розгалуження дорівнює віку гілки мінус один.
-
Визначення віку гілок за кольором і текстурою кори
Хоча колір кори не є абсолютно надійним індикатором без аналізу розгалужень, він слугує відмінним доповненням для швидкої оцінки.
Однорічні пагони мають найсвітлішу кору — кремову, блідо-зелену або світло-коричневу. вони гладкі на дотик.
Дворічні гілки. Кора вже здерев’яніла, стає більш насиченого, темно-коричневого кольору. на них вперше з’являється помітне розгалуження.
Трирічні та чотирирічні гілки, вони стають більш гіллястими, кора помітно темніє і стає грубішою. Це найбільш продуктивні гілки для врожаю.
Гілки старше п’яти років. Ці старі пагони мають темно-сіру або майже чорну кору, яка може мати помітні тріщини й іноді набуває фіолетового відтінку. такі ознаки вказують на вікове зношення, що робить пагін неефективним для плодоношення та сигналізує про необхідність його видалення.
Комбінуючи підрахунок порядків розгалуження з візуальною оцінкою кольору кори, можна з високою точністю визначити вік будь-якого пагона.
Це дозволяє проводити не механічну, а цілеспрямовану обрізку — видаляються старі, темні й малопродуктивні гілки, а також ті, що загущують кущ, зберігаючи при цьому молоді, світлі та активно плодоносні пагони віком до чотирьох років.
Такий підхід не тільки продовжує життєздатність куща, але й забезпечує постійний, рясний урожай, перетворюючи догляд на усвідомлену дію, засновану на розумінні природних закономірностей росту смородини.