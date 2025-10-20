Ця дієта покращує сексуальне життя: що треба знати

Ліжко / © Freepik

Реклама

Нове дослідження китайських вчених показало, що дотримання середземноморської дієти може значно покращити сексуальну функцію як у чоловіків, так і у жінок. Здорові протизапальні харчові звички виявилися ключовими для зміцнення м’язів тазового дна і, як наслідок, для кращого сексуального здоров’я.

Про це пише Daily Mail.

Зв’язок між харчуванням та функцією тазового дна (ФТД)

Аналізуючи дані 31 дослідження, вчені дійшли висновку, що дієта відіграє недооцінену роль у проблемах, пов’язаних із тазовим дном, які включають нетримання сечі та сексуальну дисфункцію (ними страждають мільйони людей).

Реклама

Протизапальна дієта (багата пісними білками, фруктами, овочами, поліфенолами та корисними жирами) була пов’язана з покращенням сексуальної функції та зменшенням симптомів нетримання.

Прозапальна дієта (з високим вмістом рафінованих вуглеводів, насичених жирів та ультраоброблених продуктів), навпаки, підвищувала ризик розвитку дисфункції тазового дна (ДТД).

Подвійний механізм дії середземноморської дієти

Дослідники, які опублікували свої висновки у виданні Frontiers in Nutrition, пояснили, що переваги середземноморської дієти обумовлені подвійним механізмом:

Зменшення хронічного запалення, яке створює постійне навантаження на м’язи тазового дна, що може призводити до болю під час сексу та дискомфорту. Специфічний проваскулярний ефект. Унікальний склад дієти (оливкова олія, горіхи) покращує вироблення оксиду азоту, який є вирішальним фактором для еректильної функції у чоловіків.

Вплив зайвої ваги

Щодо симптомів нетримання сечі, дослідники припустили, що переваги здорового харчування можуть бути також опосередковані втратою ваги. Надмірна вага тіла підвищує внутрішньочеревний тиск, створюючи механічне навантаження на м’язи тазового дна та сечовий міхур. Таким чином, будь-яка дієта, що сприяє схудненню, ймовірно, покращить ці симптоми.

Висновок для клініцистів

Дослідження підтвердило, що, попри важливість фізичної терапії (вправи Кегеля), дієтичні стратегії, особливо протизапальні, є надійними рекомендаціями для покращення здоров’я тазового дна, особливо для пацієнтів із супутніми метаболічними факторами ризику.

Довідка: Тазове дно — це група м’язів, що підтримують внутрішні органи, включаючи сечовий міхур і статеві органи, і контролюють сечовипускання, дефекацію та ерекцію. Хоча проблеми з ними часто вважаються жіночою проблемою, від нетримання страждає приблизно кожен п’ятий чоловік старше 65 років.

Реклама

Нагадаємо, якщо ви не уявляєте свій ранок без кави і водночас мрієте позбутися нападів голоду до обіду, є просте рішення, яке не вимагає нових дієт. Дієтологи стверджують, що лише одна чайна ложка доступного аптечного засобу, додана до вашого улюбленого напою, здатна пригнічувати апетит майже на шість годин.

Також лікарі застерігають від вживання кави натщесерце, оскільки це може нашкодити шлунку та спричинити печію, гастрит чи навіть виразку.