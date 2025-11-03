Як за 10 хвилин освіжити подушки без прання та позбутися плям і неприємних запахів

Подушки з часом вбирають пил, піт і запахи, навіть якщо на них регулярно міняють наволочки. Але не завжди є можливість їх випрати — це потребує часу, сушіння й купи зусиль. На щастя, існує простий домашній спосіб освіжити подушки всього за десять хвилин, без пральної машини й хімічних засобів.

Підготуйте складники. Для приготування засобу вам знадобляться лише три інгредієнти. Сода — 2 столові ложки), вона поглинає вологу, жир і неприємні запахи. Оцет — 1 столова ложка, який дезінфікує й розчиняє плями. Ефірна олія лаванди або евкаліпта — 5 крапель, надасть свіжості й легкого аромату. Змішайте ці компоненти в пульверизаторі з половиною склянки теплої води.

Нанесіть суміш для чищення на подушку. Розпиліть розчин на поверхню подушки, але не надто рясно, важливо, щоб тканина залишалася лише злегка вологою. Потім м’якою щіткою чи губкою розітріть склад по заплямованих місцях. Сода почне працювати одразу, витягне всі неприємні запахи, а оцет допоможе розчинити забруднення.

Додайте сухе чищення. Після обробки присипте подушку невеликою кількістю сухої соди. Залиште на 5 хвилин, щоб вона ввібрала залишки вологи та запахів. Потім ретельно вибийте подушку або пропилососьте її насадкою для м’яких меблів.

Провітріть. Покладіть подушку біля відчиненого вікна чи на балкон, п’яти хвилин на свіжому повітрі буде достатньо, щоб вона знову стала свіжою, сухою та приємною на дотик.