Як за 10 хвилин позбутися накипу в чайнику: цей засіб кращий за соду та лимонну кислоту
Використовуючи ці натуральні методи, ви не лише збережете чайник у чистоті, але й подбаєте про своє здоров’я, адже у воду не потраплять агресивні хімічні речовини.
Накип у чайнику — це справжня проблема для багатьох господинь. Він не лише псує зовнішній вигляд кухонного начиння, але й впливає на смак води та напоїв. Звичною практикою є використання лимонної кислоти чи соди, однак існує кращий метод чищення, яким користувалися наші бабусі. Розповідаємо про простий і дієвий спосіб чищення чайника, про який незаслужено забули.
Як почистити накип у чайнику за допомогою яблучних шкірок
Якщо під рукою немає лимонної кислоти, можна використати яблука.
Очистьте 2 яблука.
Покладіть шкірки в чайник і налийте літр води.
Поставте чайник на середній вогонь та доведіть до кипіння.
Якщо чайник електричний, після першого закипання злийте воду, налийте свіжу і повторіть процес.
Якщо чайник звичайний, треба кип’ятити 7-10 хвилин.
Після завершення процедури промийте чайник чистою водою. Завдяки органічним кислотам, які містяться в яблучній шкірці, накип розчиняється природним шляхом.
Як почистити чайник від накипу за допомогою столового оцту
Оцет є перевіреним засобом у боротьбі з накипом.
Налийте у чайник 500 грамів води та додайте пів склянки столового оцту.
Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.
Коли розчин закипить, вимкніть вогонь та залиште чайник на 2 години, щоб засіб відпрацював.
Через 2 години злийте розчин, а чайник вимийте чистою водою декілька разів.
Такий спосіб чудово підходить навіть для застарілих вапняних відкладень.