ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Як за 10 хвилин позбутися накипу в чайнику: цей засіб кращий за соду та лимонну кислоту

Використовуючи ці натуральні методи, ви не лише збережете чайник у чистоті, але й подбаєте про своє здоров’я, адже у воду не потраплять агресивні хімічні речовини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим відчистити накип у чайнику

Чим відчистити накип у чайнику / © Unsplash

Накип у чайнику — це справжня проблема для багатьох господинь. Він не лише псує зовнішній вигляд кухонного начиння, але й впливає на смак води та напоїв. Звичною практикою є використання лимонної кислоти чи соди, однак існує кращий метод чищення, яким користувалися наші бабусі. Розповідаємо про простий і дієвий спосіб чищення чайника, про який незаслужено забули.

Як почистити накип у чайнику за допомогою яблучних шкірок

Якщо під рукою немає лимонної кислоти, можна використати яблука.

  1. Очистьте 2 яблука.

  2. Покладіть шкірки в чайник і налийте літр води.

  3. Поставте чайник на середній вогонь та доведіть до кипіння.

  4. Якщо чайник електричний, після першого закипання злийте воду, налийте свіжу і повторіть процес.

  5. Якщо чайник звичайний, треба кип’ятити 7-10 хвилин.

Після завершення процедури промийте чайник чистою водою. Завдяки органічним кислотам, які містяться в яблучній шкірці, накип розчиняється природним шляхом.

Як почистити чайник від накипу за допомогою столового оцту

Оцет є перевіреним засобом у боротьбі з накипом.

  • Налийте у чайник 500 грамів води та додайте пів склянки столового оцту.

  • Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.

  • Коли розчин закипить, вимкніть вогонь та залиште чайник на 2 години, щоб засіб відпрацював.

  • Через 2 години злийте розчин, а чайник вимийте чистою водою декілька разів.

Такий спосіб чудово підходить навіть для застарілих вапняних відкладень.

Дата публікації
Кількість переглядів
675
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie