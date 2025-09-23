Як за 10 хвилин позбутися накипу в чайнику: цей засіб кращий за соду та лимонну кислоту

Чим відчистити накип у чайнику / © Unsplash

Накип у чайнику — це справжня проблема для багатьох господинь. Він не лише псує зовнішній вигляд кухонного начиння, але й впливає на смак води та напоїв. Звичною практикою є використання лимонної кислоти чи соди, однак існує кращий метод чищення, яким користувалися наші бабусі. Розповідаємо про простий і дієвий спосіб чищення чайника, про який незаслужено забули.

Як почистити накип у чайнику за допомогою яблучних шкірок

Якщо під рукою немає лимонної кислоти, можна використати яблука.

Очистьте 2 яблука. Покладіть шкірки в чайник і налийте літр води. Поставте чайник на середній вогонь та доведіть до кипіння. Якщо чайник електричний, після першого закипання злийте воду, налийте свіжу і повторіть процес. Якщо чайник звичайний, треба кип’ятити 7-10 хвилин.

Після завершення процедури промийте чайник чистою водою. Завдяки органічним кислотам, які містяться в яблучній шкірці, накип розчиняється природним шляхом.

Як почистити чайник від накипу за допомогою столового оцту

Оцет є перевіреним засобом у боротьбі з накипом.

Налийте у чайник 500 грамів води та додайте пів склянки столового оцту.

Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.

Коли розчин закипить, вимкніть вогонь та залиште чайник на 2 години, щоб засіб відпрацював.

Через 2 години злийте розчин, а чайник вимийте чистою водою декілька разів.

Такий спосіб чудово підходить навіть для застарілих вапняних відкладень.