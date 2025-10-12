Як за 10 хвилин зварити моркву й картоплю на олів’є: цим трюком користуються всі професійні кухарі

Як швидко зварити овочі на олів’є / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Салат олів’є — це не просто новорічна класика, а справжній символ домашнього затишку. Але головна проблема у його приготуванні — варіння овочів. Картопля й морква довго варяться, і на кухні утворюється хаос із каструль. Однак професійні кухарі радо поділилися простим трюком, який дозволяє зварити всі овочі на олів’є за 10 хвилин, зберігши їх смак, аромат і текстуру.

Як за 10 хвилин зварити овочі на олів’є: корисні трюки від професійних кухарів

Секрет у правильному способі нарізання та приготування. Замість того, щоб варити овочі цілими, кухарі радять нарізати їх кубиками відразу. Це значно прискорює процес, адже дрібні шматочки готуються у кілька разів швидше.

Овочі кладуть не у киплячу воду, а на друшляк над каструлею з парою. Таким чином, вони готуються рівномірно, не втрачають кольору і залишаються ніжними. Достатньо 10 хвилин — і овочі готові до змішування з іншими інгредієнтами.

Реклама

Картоплю та моркву також можна приготувати в рукаві для запікання — це ще один секрет від шефів. Нарізані овочі складають у пакет, додають кілька ложок води, зав’язують і ставлять у мікрохвильовку на 8-10 хвилин за потужності 800–900 Вт. У результаті овочі виходять м’якими, ароматними та не розвареними, саме такими, які потрібні для класичного олів’є.

Важливо знати, що після швидкого варіння овочі не промивають холодною водою, а просто залишають охолонути за кімнатної температури. Так зберігається натуральна солодкість картоплі та моркви, а салат має насичений, домашній смак.