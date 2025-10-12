ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Як за 10 хвилин зварити моркву й картоплю на олів’є: цим трюком користуються всі професійні кухарі

Ці поради допоможуть швидко зварити овочі для салату без втрати смаку й користі. Прості лайфгаки, які заощадять час і зроблять страву ще смачнішою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко зварити овочі на олів'є

Як швидко зварити овочі на олів’є / © Фото з відкритих джерел

Салат олів’є — це не просто новорічна класика, а справжній символ домашнього затишку. Але головна проблема у його приготуванні — варіння овочів. Картопля й морква довго варяться, і на кухні утворюється хаос із каструль. Однак професійні кухарі радо поділилися простим трюком, який дозволяє зварити всі овочі на олів’є за 10 хвилин, зберігши їх смак, аромат і текстуру.

Як за 10 хвилин зварити овочі на олів’є: корисні трюки від професійних кухарів

Секрет у правильному способі нарізання та приготування. Замість того, щоб варити овочі цілими, кухарі радять нарізати їх кубиками відразу. Це значно прискорює процес, адже дрібні шматочки готуються у кілька разів швидше.

Овочі кладуть не у киплячу воду, а на друшляк над каструлею з парою. Таким чином, вони готуються рівномірно, не втрачають кольору і залишаються ніжними. Достатньо 10 хвилин — і овочі готові до змішування з іншими інгредієнтами.

Картоплю та моркву також можна приготувати в рукаві для запікання — це ще один секрет від шефів. Нарізані овочі складають у пакет, додають кілька ложок води, зав’язують і ставлять у мікрохвильовку на 8-10 хвилин за потужності 800–900 Вт. У результаті овочі виходять м’якими, ароматними та не розвареними, саме такими, які потрібні для класичного олів’є.

Важливо знати, що після швидкого варіння овочі не промивають холодною водою, а просто залишають охолонути за кімнатної температури. Так зберігається натуральна солодкість картоплі та моркви, а салат має насичений, домашній смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie