Як за 15 хвилин зробити кислі мандарини солодкими: простий трюк, про який мало хто здогадується
Цей простий спосіб дозволить швидко урятувати мандарини, зробивши їх солодкими та соковитими без зайвих зусиль.
Буває, що вдома опиняється ціла сітка мандарин, але замість очікуваної солодкості вони виявляються кислими або несмачними. Викидати шкода, їсти — суцільне розчарування. На щастя, існує дуже простий і майже невідомий спосіб, який за 15 хвилин здатен повністю змінити смак мандарин і зробити їх набагато солодшими. Вам не знадобляться ані спеції, ані цукор — лише те, що є на кожній кухні.
Як зробити кислі мандарини солодкими за 15 хвилин
Покладіть мандарини в теплу воду. Наповніть миску теплою, не гарячою, водою приблизно 45 °C. Занурте мандарини повністю й залиште на 10 хвилин. Що це дає? Під впливом тепла клітини в шкірці розширюються, і фрукт починає виділяти та активніше перерозподіляти природні цукри. Завдяки цьому смак стає м’якшим і солодшим.
Злегка покатайте кожен плід. Після «теплої ванни» візьміть по мандарині та легко прокатайте її долонею по столу. Навіщо це? Так внутрішні мембрани розм’якшуються, сік перемішується — і смак стає рівнішим, приємнішим і менш кислим.
Охолодіть перед подачею. Покладіть мандарини в холодильник ще на 5 хвилин. Після охолодження солодкість відчувається сильніше — це особливість цитрусових.
Мандарини містять натуральні кислоти та фруктозу. У теплі цукор проявляється яскравіше, а кислота помітно слабшає. Завдяки такому простому процесу навіть найкисліші цитрусові стають значно смачнішими.
Додатковий лайфгак для дуже кислих плодів
Якщо мандарини зовсім не вдались, спробуйте зробити маленький надріз і потримати їх 10 хвилин у воді з чайною ложкою солі. Сіль зменшить кислотність, але її смаку ви не відчуєте.