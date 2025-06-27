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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8185
Час на прочитання
2 хв

Як за 2 хвилини почистити гору молодої картоплі: три геніальні трюки, про які мало хто знає

Молоду картоплю люблять усі, але її чищення псує настрій багатьом. Тонка шкірка, земля і купа маленьких бульб, які треба чистити по одній, убивають бажання готувати її. Однак є кілька корисних трюків, які допоможуть швидко й легко почистити кілограми молодої картоплі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко почистити молоду картоплю

Як швидко почистити молоду картоплю / © www.freepik.com/free-photo

Як почистити багато молодої картоплі за дві хвилини: корисні поради

  • Спосіб №1: відро з водою і сіль. Це найпростіший спосіб, але вкрай ефективний. Вам треба взяти звичайне пластикове відро з кришкою, якщо картоплі небагато, можна брати каструлю. Насипте картоплю у відро, додайте трохи води та жменю солі. Закрийте ємність кришкою та добре потрусіть одну-дві хвилини. Вода з сіллю утворюють природний «пілінг» для картоплі, вона чиститиметься сама. Залишиться потім помити її під проточною водою.

  • Спосіб №2: поліетиленовий пакет і сіль. Такий трюк ідеально підійде для чищення невеликої порції молодої картоплі. Візьміть щільний поліетиленовий пакет або мішок. Насипте туди молодої картоплі та 2–3 столові ложки крупної солі, зав’яжіть пакет і потрусіть близько хвилини. Сіль діє як скраб, прибираючи тонку шкірку та бруд. Потім просто промийте — і молода картопелька готова до приготування.

  • Спосіб №3: миска й металева губка. Якщо під рукою немає відра чи пакета, але хочеться швидкого результату, можна застосувати цей метод. Покладіть молоду картоплю у глибоку миску чи тазик і налийте трохи води. Візьміть нову металеву губку для миття посуду і круговими рухами починайте терти картоплю у воді. У такий спосіб бульби чистяться досить швидко. Але варто враховувати, що цей метод підходить лише для зовсім молодої картоплі, яка має дуже тонку та тендітну шкірку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8185
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