Як за 2 хвилини почистити гору молодої картоплі: три геніальні трюки, про які мало хто знає

Спосіб №1: відро з водою і сіль. Це найпростіший спосіб, але вкрай ефективний. Вам треба взяти звичайне пластикове відро з кришкою, якщо картоплі небагато, можна брати каструлю. Насипте картоплю у відро, додайте трохи води та жменю солі. Закрийте ємність кришкою та добре потрусіть одну-дві хвилини. Вода з сіллю утворюють природний «пілінг» для картоплі, вона чиститиметься сама. Залишиться потім помити її під проточною водою.

Спосіб №2: поліетиленовий пакет і сіль. Такий трюк ідеально підійде для чищення невеликої порції молодої картоплі. Візьміть щільний поліетиленовий пакет або мішок. Насипте туди молодої картоплі та 2–3 столові ложки крупної солі, зав’яжіть пакет і потрусіть близько хвилини. Сіль діє як скраб, прибираючи тонку шкірку та бруд. Потім просто промийте — і молода картопелька готова до приготування.