Як за 2 хвилини приготувати капусту на голубці без варіння: буде м’якою, еластичною і не рватиметься

Як швидко підготувати капусту на голубці

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Щоб підготувати капусту для голубців, зовсім не обов’язково варити цілий качан у великій каструлі та по черзі знімати розм’якшене листя. Є швидший спосіб, який допоможе зробити капустяні листки м’якими й зручними для загортання начинки. Для цього знадобиться звичайна мікрохвильова піч, а весь процес займе лише кілька хвилин.

Як швидко розм’якшити капусту для голубців у мікрохвильовці

Цей спосіб особливо зручний, коли потрібно приготувати голубці, але немає часу чекати, поки закипить вода та звариться качан. Під дією мікрохвиль капустяні листки прогріваються, втрачають зайву жорсткість і стають достатньо еластичними, щоб їх можна було згортати без тріщин.

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Для цього знадобиться:

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один середній качан капусти;

трохи води;

глибока посудина, придатна для використання в мікрохвильовій печі;

харчова плівка, придатна для мікрохвильовки, або кришка для посуду.

Спочатку зніміть із качана пошкоджене верхнє листя та виріжте ніжку. Промийте капусту й покладіть її в посудину серцевиною догори. Додайте на дно приблизно 2–3 столові ложки води. Накрийте посуд кришкою, залишивши можливість виходу пари.

Поставте капусту в мікрохвильову піч на 2 хвилини за потужності приблизно 800–900 Вт. Після завершення дістаньте посудину, обережно перевірте м’якість зовнішніх листків і, якщо потрібно, прогрійте ще 1–2 хвилини. Час залежить від розміру качана, щільності капусти та потужності приладу.

Коли листя трохи охолоне, знімайте його по одному. Якщо внутрішні листки залишилися твердими, повторіть коротке прогрівання.

Що зробити, щоб капустяне листя не рвалося під час приготування голубців

Навіть після розм’якшення капусти важливо правильно підготувати листки. Саме товста центральна жилка часто заважає акуратно загортати начинку та стає причиною розривів.

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Є кілька простих способів:

Зріжте потовщення. Покладіть листок на дошку й обережно зріжте ножем частину товстої центральної жилки, не пошкоджуючи саму пластину.

Не перегрівайте капусту. Якщо листки стали надто м’якими, вони можуть втрачати форму та рватися під час загортання.

Не кладіть забагато начинки. Велика кількість фаршу та рису створює зайве напруження на листку, особливо біля країв.

Загортайте начинку в теплі, але не гарячі листки. Після прогрівання дайте їм трохи охолонути, щоб було зручно працювати руками.

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