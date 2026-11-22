Забули замочити квасолю на ніч, а для обіду потрібна вже готова? Не обов’язково відкладати приготування страви. Суху квасолю можна зварити без попереднього замочування, якщо скористатися скороваркою або мультиваркою з функцією приготування під тиском. Саме цей спосіб допомагає суттєво скоротити час і отримати м’які боби без тривалого очікування. За рекомендаціями фахівців Університету Небраски, незамочена чорна квасоля та квасоля пінто можуть готуватися під тиском приблизно 20–30 хвилин. Водночас час залежить від сорту, розміру та віку бобів.

Використовуйте скороварку. Переберіть і промийте склянку сухої квасолі, перекладіть у скороварку та залийте водою відповідно до інструкції приладу. Рідина має повністю покривати боби. Установіть режим високого тиску. Для чорної квасолі орієнтир становить 20–30 хвилин, для квасолі пінто — 15–20 хвилин. Враховуйте, що час набору тиску та його природного скидання додається окремо.

Оберіть мультиварку з функцією приготування під тиском. Це зручна альтернатива звичайній скороварці. Принцип той самий: промиті боби заливають водою, герметично закривають кришку та готують на відповідному режимі. Точний час потрібно звіряти з інструкцією виробника.

Не змішуйте різні сорти. Біла, чорна, червона та строката квасоля мають різний розмір і щільність. Якщо готувати їх разом, одні боби можуть розваритися, поки інші залишаться твердими. Для рівномірного результату використовуйте один сорт.

Не додавайте томати й оцет на початку. Кислі інгредієнти можуть сповільнювати розм’якшення квасолі. Тому томатну пасту, помідори, оцет і лимонний сік краще додавати вже тоді, коли боби стали м’якими.

Не переповнюйте чашу приладу. Під час приготування квасоля збільшується в об’ємі, а рідина може пінитися. Дотримуйтеся обмежень виробника: для багатьох скороварок рекомендують заповнювати чашу не більше ніж наполовину, якщо готують продукти, що піняться.

Перевіряйте готовність, а не лише час. Після завершення програми скуштуйте кілька бобів. Вони мають бути м’якими всередині, без твердої серединки. Якщо квасоля ще недостатньо зварилася, продовжте приготування відповідно до інструкції приладу.