ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Як за 5 хвилин позбутися бур’янів на доріжках між плиткою: простий американський лайфгак

Щоб зберегти доріжки й плитку чистими, не обов’язково витрачати кошти на дорогі хімікати. Досить скористатися простими й доступними методами, і бур’яни зникнуть швидко та надовго.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко позбутися бур'янів між тротуарною плиткою

Як швидко позбутися бур’янів між тротуарною плиткою / © zaxid.net

Бур’яни на садових доріжках чи між тротуарною плиткою псують вигляд подвір’я і стають справжньою проблемою для господарів. Постійне виривання руками займає багато часу, а хімічні засоби не завжди безпечні. Американці вже давно знайшли простий спосіб, який допомагає швидко й ефективно знищити небажану зелень.

Американський лайфгак, який допоможе швидко позбутися бур’янів між плиткою

Найпростіший метод — це звичайна гаряча вода з додаванням солі. Достатньо приготувати розчин з 1 літри окропу та 2 столових ложок солі й залити ним бур’яни між тротуарною плиткою. Гаряча рідина обпікає корінь, а сіль запобігає повторному проростанню. Уже через 5 хвилин зелень в’яне і легко висмикується.

Які ще найкращі народні методи боротьби з бур’янами між тротуарною плиткою

  • Оцтовий розчин. Змішайте 1 літр води з 200 мл оцту й додайте чайну ложку рідкого мила. Суміш розпилюють прямо на бур’яни. Кислота руйнує клітини рослини, і вона швидко всихає.

  • Сода. Розсипте харчову соду між швами плитки, вона створює лужне середовище, яке зупиняє ріст бур’янів. Метод ідеально підходить для профілактики, особливо навесні.

  • Мульча з піску чи дрібного гравію. Після видалення бур’янів засипте щілини між плиткою піском або гравієм. Це ускладнить проростання нових паростків і зробить доріжку більш охайною.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie