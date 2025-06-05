Як за 5 хвилин позбутися чорної плісняви на герметику у ванній: грибок зникне назавжди

Як позбутися плісняви на герметику / © Фото з відкритих джерел

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Пліснява на силіконових швах у ванній кімнаті — це не лише естетична проблема, а й загроза здоров’ю усіх мешканців дому. Волога, тепло й погана вентиляція створюють ідеальні умови для розмноження грибка. Якщо вчасно не прибрати чорні плями, вони можуть проникнути глибше в структуру герметика, ускладнивши очищення. Однак є прості, але вкрай ефективні засоби, які допоможуть швидко вирішити проблему. Для цього знадобиться лише кілька простих інгредієнтів і п’ять хвилин вільного часу.

Як назавжди позбутися плісняви з герметика у ванній

Сода й оцет. Найпростіший та дієвий спосіб — це паста з харчової соди й оцту. Змішайте приблизно 50 мл 9% оцту і три чайні ложки соди. Отриману суміш нанесіть товстим шаром на уражену пліснявою ділянку. Залиште на 5 хвилин, щоб засіб відпрацював. Потім обережно потріть старою зубною щіткою або щіткою з жорсткою щетиною і ретельно змийте залишки вологою губкою.

Перекис водню. Перекис водню (3%) — чудовий природний антисептик. Просто нанесіть його на шви за допомогою розпилювача чи ватного тампона, залиште на 10 хвилин і змийте теплою водою. Це допоможе знищити залишки грибка і знезаразити поверхню.

Олія чайного дерева. Ця ефірна олія має потужні протигрибкові властивості. Додайте кілька крапель у пульверизатор з водою, розпиліть на герметик і не змивайте. Грибок більше ніколи не повернеться до ванної кімнати, а приємний аромат триматиметься кілька днів.

Регулярна профілактика. Після кожного прийому душу необхідно протирати місця, де є герметик, сухою ганчіркою. Раз на тиждень обробляйте герметик слабким розчином оцту або спеціальними засобами проти плісняви, щоб запобігти її повторній появі.