Як за 5 хвилин відчистити матрац від уїдливих плям і жовтизни: буде наче новий

Як швидко відчистити матрай від жовтих плям / © Фото з відкритих джерел

Матрац — це річ, яка щодня вбирає вологу, піт, пил і запахи. З часом навіть найохайніші господині помічають на ньому жовті й сірі плями, які псують вигляд і створюють некомфортне відчуття. Багато хто одразу думає про соду й оцет, але є значно простіший, швидший й ефективніший спосіб — без різкого запаху та тривалого чищення.

Що вам знадобиться для чищення матрацу

Для цього методу не потрібні продукти з кухні. Все набагато простіше. Вам знадобляться:

рідкий кисневий плямовивідник для тканин або спрей для оббивки меблів;

тепла вода;

м’яка губка або мікрофіброва серветка;

рушник.

Саме кисневі засоби працюють швидко, не руйнують волокна тканини та добре розчиняють жовтизну.

Як очистити матрац за 5 хвилин

Нанесіть невелику кількість плямовивідника безпосередньо на забруднене місце. Не потрібно заливати матрац повністю, достатньо тонкого шару. Зачекайте 1-2 хвилини, щоб активні компоненти почали працювати. Вони піднімають бруд і розщеплюють пігмент, який викликає жовтизну. Легкими рухами протріть поверхню вологою губкою. Ви помітите, як пляма буквально зникає на очах. Промокніть оброблену ділянку сухим рушником, щоб прибрати зайву вологу. За потреби процедуру можна повторити ще раз, але зазвичай однієї процедури достатньо.

Після чищення залиште матрац провітрюватися на 10-15 хвилин, попередньо увімкніть вентилятор або відчиніть вікно. Так він швидше висохне і не залишиться жодного запаху вологи.

Як запобігти повторній появі жовтизни

Щоб матрац довше залишався чистим: