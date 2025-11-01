- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 347
- Час на прочитання
- 1 хв
Як за 5 хвилин зробити зимове взуття повністю нековзским: потрібні лише 2 доступні в будь-якому магазині речі
Майже кожен із нас хоча б раз у житті стикався з проблемою ковзского зимового взуття. Щоб уникнути неприємностей на льоду та снігу, існує простий трюк, який значно підвищить безпеку ходьби.
Осінь стрімко минає, і зовсім скоро настане час дістати зимові черевики. І разом із ними нерідко постає знайома неприємність — підошва ковзає. Проте впоратися з цією проблемою можна легко й без зайвих витрат: існують перевірені часом методи, доступні кожному.
Щільна повсть — відмінний спосіб покращити зчеплення підошви із землею. Досить приклеїти невеликі шматочки цього матеріалу на ділянки підошви біля п’ятки та носка. Використовуйте надійний клей, наприклад, “Момент” або ПВА. Такий захист зберігає ефективність навіть у морозну погоду. Проте, коли сніг починає танути, повсть на підошві слід оновлювати щотижня.
Наждачний папір — ще один простий спосіб зробити зимове взуття більш безпечним. Достатньо приклеїти невеликі смужки до підошви, і вони прослужать 2–3 тижні. Альтернатива — обробляти підошву спеціальними засобами перед кожним виходом на вулицю. Однак цей метод складніший і ризикує пошкодити підошву.
Варто пам’ятати, що оброблення наждачним папером або спеціальними засобами може залишати сліди на підлозі вдома чи в офісі. Обидва способи не потребують значних витрат і легко виконуються самостійно в домашніх умовах. Остаточний вибір залежить лише від ваших потреб, умов використання та того, наскільки часто ви плануєте носити “оновлене” взуття.