ТСН у соціальних мережах

Як за 5 секунд заспокоїти себе й припинити кричати на дитину: проста психологічна методика

Іноді здається, що діти роблять усе навмисно: натискають на всі кнопки одночасно, а ваше терпіння тане швидше, ніж чай у гарячій чашці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як не кричати на дітей

Як не кричати на дітей / © pexels.com

Навіть найбільш спокійні батьки визнають: бувають моменти, коли голос зривається сам собою.

Психологи пояснюють: крик — це не про виховання, а про втому дорослого. Що більше накопичено стресу, то легше втратити контроль.

Спалах гніву — це реакція нервової системи: мозок не встигає обробити подразник і працює на автопілоті.

Щоб зупинити цей автоматизм, потрібне втручання — і зробити це можна буквально за кілька секунд.

Фахівці називають цей метод «технікою гальмування». Вона повертає контроль ще до того, як емоції вийдуть назовні.

Перший крок — фізична пауза.

Зупиніться. Не робіть ані кроку, ані руху. Ця пауза дає мозку сигнал: ситуація під контролем, і хвиля емоцій починає спадати.

Другий крок — дихання.

Повільні глибокі вдихи знижують рівень адреналіну. Психологи підкреслюють: дихання — найшвидший спосіб заспокоїтися, навіть коли здається, що все вийшло з-під контролю.

Третій крок — зміна позиції.

Сядьте на рівень дитини. Напруження спадає, бо мозок сприймає ситуацію як менш загрозливу.

Іноді допомагає проста фраза-стоп, наприклад:

«Я зараз злюся, мені потрібно трохи часу»

Ці слова не лякають дитину і дають батькам простір чесно й безпечно висловити емоції.

Головне пам’ятати: діти вчаться на прикладі. Коли дорослий вміє зупиняти себе, дитина переймає цю навичку.

Крик поступово зникає з дому, а на його місце приходить спокійний діалог і взаєморозуміння.

Дата публікації
Кількість переглядів
175
