Як за два тижні виростити гриби вдома: проста інструкція для отримання швидкого урожаю

Як швидко виростити гливи вдома / © Credits

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Виростити свіжі гриби вдома можна навіть без городу, спеціального приміщення та складного обладнання. Один із найзручніших варіантів для початківців — глива. Вона добре росте в готових грибних блоках, які можна придбати у спеціалізованих магазинах або в грибних господарствах. За сприятливих умов перші гриби з’являються приблизно через 7–14 днів. Найпростіший спосіб вирощування — використовувати готовий блок, уже заселений грибницею. Адже не потрібно самостійно готувати субстрат і чекати, поки міцелій його освоїть.

Що знадобиться для вирощування грибів

Для першої спроби виберіть готовий блок гливи. Усередині нього міститься субстрат — поживна основа, яку вже освоїла грибниця. Зазвичай це солома або інший рослинний матеріал.

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Також підготуйте:

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чисту ємність або піддон для встановлення блока;

пульверизатор із чистою водою;

прозорий пакет або спеціальний вологозахисний чохол, якщо вони передбачені інструкцією виробника;

місце з розсіяним світлом і можливістю регулярного провітрювання.

Не варто використовувати звичайну садову землю: гливи ростуть не в ній, а на спеціально підготовленому органічному субстраті.

Як виростити гливи за два тижні: покрокова інструкція

Підготуйте грибний блок. Розпакуйте його або зробіть надрізи в плівці відповідно до інструкції виробника. Саме в цих місцях згодом з’являться грибні грона. Не знімайте всю плівку, якщо цього не передбачено рекомендаціями. Виберіть правильне місце. Поставте блок у приміщенні зі стабільною температурою, без прямих сонячних променів. Гливам потрібне розсіяне світло, але підвіконня під палючим сонцем не підходить. Орієнтуйтеся на температурний режим, зазначений для конкретного сорту грибів. Підтримуйте вологість. Грибам потрібне вологе середовище, тому регулярно зволожуйте повітря навколо блока за допомогою пульверизатора. Не заливайте сам субстрат водою і не допускайте, щоб на ньому постійно стояли калюжі. Пересушування може зупинити розвиток молодих грибів. Забезпечте доступ свіжого повітря. Гливам потрібен кисень для нормального формування плодових тіл. Регулярно провітрюйте приміщення, але не ставте блок під сильний протяг. Якщо грибам бракує свіжого повітря, ніжки можуть надмірно видовжуватися, а капелюшки залишатимуться маленькими. Дочекайтеся появи перших грибів. Спочатку в місцях надрізів з’являться маленькі світлі зачатки, схожі на крихітні грона. За сприятливих умов вони швидко збільшуватимуться. Продовжуйте підтримувати вологість і стежте, щоб молоді гриби не пересихали. Зберіть урожай. Гливи зазвичай збирають гронами, коли капелюшки вже добре сформувалися, але їхні краї ще не почали сильно загинатися догори. Акуратно зріжте все гроно чистим ножем біля основи. Не залишайте перезрілі гриби на блоці.

Чи можна отримати повторний урожай

Після першого збору не поспішайте викидати грибний блок. За належного догляду він може дати ще одну або кілька хвиль урожаю. Для цього дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо зволоження та перерв між плодоношенням.

Важливо пам’ятати: двотижневий термін — орієнтир для готового, уже зарощеного міцелієм блоку. Якщо починати з підготовки соломи та самостійного внесення грибниці, процес триватиме довше. За появи зелених, чорних або незвичних кольорових плям, неприємного запаху чи слизу блок краще ізолювати й не вживати гриби з нього.

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