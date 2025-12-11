Як за хвилину відчистити духовку: експерти розкрили ефективний метод

Духовка / © Credits

Чистка духовки — одна з найскладніших домашніх справ, і багато родин відкладають її на потім. Спеціалізовані засоби коштують дорого, а старий жир часто не піддається навіть після кількох спроб очистити поверхню.

Про це пише Express.

Фахівці з The Spruce пояснили, що бюджетна альтернатива фактично є в кожного вдома. Домашній розчин із харчової соди та води ефективно відчищає старі забруднення, особливо якщо духовку не очищали тривалий час.

Однак, за словами експертів, один додатковий інгредієнт значно підсилює дію — йдеться про звичайний засіб для миття посуду. Лише столова ложка мийного засобу в суміші з содою й водою допомагає розщеплювати жир, який накопичується роками.

Чому цей метод працює

У мийному засобі містяться сильні знежирювальні компоненти, які розбивають жирові відкладення на поверхні духовки. Завдяки цьому розчин легко справляється навіть із найв’їдливішими плямами й повертає приладу чистий вигляд.

Цей метод особливо корисний перед новорічними застіллями чи після приготування страв, що залишають багато жиру — наприклад, різдвяної курки. Експерти наголошують: результат можна отримати без дорогих засобів і зайвих зусиль.

