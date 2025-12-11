- Дата публікації
Як за хвилину відчистити духовку: експерти розкрили ефективний метод
Експерти розповіли, як мийний засіб допомагає швидко видалити стійкий жир.
Чистка духовки — одна з найскладніших домашніх справ, і багато родин відкладають її на потім. Спеціалізовані засоби коштують дорого, а старий жир часто не піддається навіть після кількох спроб очистити поверхню.
Про це пише Express.
Фахівці з The Spruce пояснили, що бюджетна альтернатива фактично є в кожного вдома. Домашній розчин із харчової соди та води ефективно відчищає старі забруднення, особливо якщо духовку не очищали тривалий час.
Однак, за словами експертів, один додатковий інгредієнт значно підсилює дію — йдеться про звичайний засіб для миття посуду. Лише столова ложка мийного засобу в суміші з содою й водою допомагає розщеплювати жир, який накопичується роками.
Чому цей метод працює
У мийному засобі містяться сильні знежирювальні компоненти, які розбивають жирові відкладення на поверхні духовки. Завдяки цьому розчин легко справляється навіть із найв’їдливішими плямами й повертає приладу чистий вигляд.
Цей метод особливо корисний перед новорічними застіллями чи після приготування страв, що залишають багато жиру — наприклад, різдвяної курки. Експерти наголошують: результат можна отримати без дорогих засобів і зайвих зусиль.
Нагадаємо, раніше експерти порадили уникати поширених помилок під час чищення екрана телевізора, щоб зберегти дорогоцінну техніку в бездоганному стані.