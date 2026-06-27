Як за кілька хвилин звільнити пам’ять на Android і не втратити важливі дані: прості способи

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Якщо смартфон на Android почав повідомляти про нестачу пам’яті, не поспішайте видаляти фотографії чи важливі документи. У більшості випадків достатньо кількох хвилин, щоб звільнити кілька гігабайтів простору без ризику втрати особистих даних.

Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Експерти рекомендують починати не з очищення всього підряд, а з аналізу того, що саме займає місце у сховищі.

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Перевірте, що займає найбільше місця

Насамперед відкрийте:

Налаштування → Сховище (Storage).

Тут Android покаже, скільки пам’яті використовують:

фотографії та відео;

застосунки;

документи;

завантажені файли;

тимчасові дані.

Це допоможе швидко знайти головного «винуватця» нестачі місця.

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Очистіть кеш застосунків — це безпечно

Один із найпростіших способів швидко звільнити пам’ять — очистити кеш окремих програм.

Для цього потрібно:

Налаштування → Програми → обрати застосунок → Сховище → Очистити кеш.

Кеш містить лише тимчасові файли, які використовуються для пришвидшення роботи програм. Після очищення кешу не видаляються:

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фотографії;

повідомлення;

документи;

акаунти;

особисті налаштування.

Водночас варто бути уважними та не натискати кнопку «Очистити сховище» (Clear storage або Clear data). Вона повністю видаляє дані застосунку, включаючи авторизацію, налаштування та завантажений контент.

Видаліть непотрібні файли із папки «Завантаження»

Часто користувачі забувають про папку Downloads, де роками накопичуються:

PDF-документи;

APK-файли;

дублікати фото;

старі архіви;

відео з месенджерів.

Їх видалення може звільнити сотні мегабайт або навіть кілька гігабайтів.

Видаліть застосунки, якими давно не користуєтеся

Ще один швидкий спосіб звільнити пам’ять — позбутися програм, які більше не потрібні. Google також пропонує функцію автоматичного архівування застосунків. Вона видаляє сам застосунок, але залишає особисті дані. Якщо програма знадобиться знову, її можна повторно встановити через Google Play без втрати інформації.

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Чого не варто робити

Щоб не втратити важливі файли, експерти радять уникати кількох поширених помилок:

не очищати «Сховище» застосунку без потреби;

не видаляти фотографії, якщо вони ще не синхронізовані з хмарою;

не використовувати сумніві програми для «глибокого очищення», які обіцяють звільнити десятки гігабайтів одним натисканням.

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