Як за народними прикметами визначити погоду: наші предки знали, коли буде дощ або буревій

Народні прикмети про погоду / © unsplash.com

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Ці традиції суворо дотримувалися, особливо під час планування сільськогосподарських робіт, адже від них залежав успіх урожаю.

Відому приказку “По Петрі — і по теплі” пам’ятає кожен, проте більш детально про унікальні традиції народної метеорології Гуцульщини, багатої на вірування і магічні звичаї, розповіли у Національному заповіднику “Давній Галич”.

У гірських районах природа часто проявляє свою мінливість: сонячна погода раптово змінюється грозою, або навпаки. Через це місцеві жителі особливо уважно стежили за природними сигналами. Гуцули зазвичай визначали погоду на найближчі дні, спостерігаючи за ранковою зорею.

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Як рано встаєш і бачиш: якщо сонце ніби схопилось, то дня не буде ясного. Якщо воно сходить дуже червоне — чекай на дощ. Часто, коли вітер дме, а сонце ввечері чи зранку має червоний відтінок, це теж знак, що буде вітер — народну мудрість під час польових досліджень зафіксував Олександр Васянович.

Якщо під час заходу сонце ховалося за хмарою, це називали “заходить за колоду” і вважали передвісником дощу наступного дня. Дощ, який починався зранку, зазвичай був короткочасним, а якщо розпочинався опівдні — тривав кілька днів. Яскрава веселка на небі вказувала на швидке припинення дощу.

Багато народних прикмет гуцули виводили зі спостережень за зоряним небом: чим більше було видно зірок, тим яснішою вважалася погода, адже це свідчило про відсутність хмар.

Особливу увагу приділяли місяцю Молодику: вважалося, що коли місяць з’являється вперше, обов’язково буде дощ. Спостерігали також за формою молодика: якщо він виглядав угору ріжками, то очікували тривалі опади, а якщо ніби боком — погода буде ясною.

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Як наші предки відвертали грозу: стародавні ритуали

Коли гуцули помічали наближення грозових хмар, вони різьбили на дереві хрест-оберіг або робили символічне перехрестя над смерічкою, навіть якщо не ховалися під нею. Особливою силою захисту вважалася свячена верба — її кидали на город або спалювали під час грози, щоб уберегти хату та врожай від шкоди. Також могли спалювати отаву з різдвяного столу чи “маяння” (зелені гілочки) зі Зелених свят. У грозові дні запалювали стрітенську свічку і зверталися з молитвою. Крім того, коцюбки (кочерга) складали навхрест перед оселею, щоб посилити захист.

Особливу довіру гуцули покладали на гірських чаклунів — мольфарів. Вони зверталися до сил природи, накладаючи закляття на хмари, що несли град, намагаючись відвернути бурю та негоду. Коли в горах наближалася негода, мольфар виливав на землю свячену воду, виголошував магічні слова і звертався до грозових хмар із закликом: “Прийди до мене — пий, гуляй, гримай, але не руйнуй людські поля!”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.