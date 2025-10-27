Як позбутися конденсату на вікнах / © unsplash.com

Головні причини — підвищена вологість у кімнаті (наприклад, через недостатню вентиляцію) та низька температура поверхні вікон, особливо при слабкому опаленні. Коли тепле повітря охолоджується на холодному склі, надлишкова волога осідає на вікнах.

Конденсат може стати джерелом грибка, цвілі та неприємних запахів. Простий і доступний спосіб уникнути цього — харчова сода.

Щоб приготувати розчин, склянку соди розчиніть у склянці води до однорідної густої маси. Нанесіть суміш на вологу ганчірку та ретельно протріть нею вікна, після чого протріть чистою сухою ганчіркою. Сода абсорбує надлишкову вологу та запобігає появі конденсату.

Крім того, позбутися зайвої вологи у кімнаті допоможуть спеціальні вологопоглиначі або відкриті ємності з сіллю, рисом чи вапном. Вони ефективно поглинають надлишок вологості.

Погано утеплені вікна та двері також сприяють утворенню конденсату. У такому разі рекомендується утеплення або використання теплоізолюючих штор. Якщо конденсат з’являється навіть після цих заходів, варто звернутися до фахівця для налаштування системи вентиляції в квартирі.