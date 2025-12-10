ТСН у соціальних мережах

Як за півгодини зробити старі масні прихватки ідеально чистими: два інгредієнти, які є в кожній оселі

Брудні та масні кухонні прихватки можна перетворити на бездоганно чисті, наче щойно куплені. Досвідчені господині діляться секретом: перед пранням їх потрібно правильно замочити.

Як відіпрати кухонні прихватки

Як відіпрати кухонні прихватки / © pexels.com

На кухні немає речей, які б забруднювалися швидше за прихватки. Вони миттєво вбирають жир, олію, соуси й вже за тиждень виглядають так, ніби їм десяток років, а пральна машинка не справляється. Тому перший крок — замочування. Жир розм’якне, засохлі залишки відійдуть, а після цього прання стане простим і ефективним.

Секрет ефективного очищення — подвійний підхід, який можна організувати прямо зараз. Вам не знадобляться дорогі порошки чи модна хімія. Все, що потрібно — кухонна сіль і рідкий засіб для миття посуду. Сіль проникає глибоко у тканину, витісняючи старий бруд, а миючий засіб розчиняє жир, який “в’ївся” у волокна.

Спершу підготуйте теплу воду — приблизно 40 градусів. Гаряча вода може закріпити плями, тож окріп не підходить. Додайте у воду 3 великі столові ложки солі та 2 ложки рідкого засобу для посуду. Добре розмішайте до появи легкої піни.

Тепер покладіть туди прихватки та залиште на 20–30 хвилин. За цей час сіль і миючий засіб працюватимуть глибоко у волокнах, розчиняючи жир і полегшуючи подальше прання. Тертя не знадобиться — результат буде помітний одразу.

Після замочування вода стане мутною — це жир і бруд виходять із тканини. Тепер прихватки можна швидко прополоскати вручну або відправити у пральну машину. Ви здивуєтеся, наскільки легко зникнуть навіть старі плями.

