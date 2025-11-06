ТСН у соціальних мережах

Як зафарбувати сивину надовго, якщо тон швидко змивається: секрети досвідчених перукарів

Якщо сиве волосся зовсім не тримає колір і швидко проявляється знову, під час фарбування варто дотримуватися цих простих рекомендацій від професіоналів.

Як надовго зафарбувати сивину

Як надовго зафарбувати сивину / © www.freepik.com/free-photo

Багато жінок стикаються з проблемою: сиве волосся вже через кілька днів після фарбування знову помітне. Це може псувати загальний образ, настрій і змушувати частіше відвідувати до перукаря. Насправді, проблема не у фарбі, треба правильно готувати волосся, вибирати відтінок і наносити фарбувальну суміш. Професійні стилісти діляться перевіреними способами, які допоможуть надійно та надовго зафарбувати сивину.

Як правильно фарбувати сивину, щоб відтінок довго не змивався: покрокова інструкція

  • Підготуйте волосся до фарбування. Сивина має щільнішу структуру і гірше вбирає пігмент. За день-два до фарбування зробіть глибоке очищення шампунем, щоб видалити залишки засобів і шкірного жиру. Корисно також нанести живильну маску чи олійку, щоб волосся стало еластичним і краще приймало колір.

  • Використовуйте фарбу зі змішаним тоном. Професіонали радять поєднувати натуральний тон, наприклад, 6.0 або 7.0 з бажаним відтінком — 6.3, 7.13 тощо. Натуральна база допомагає краще зафіксувати пігмент у структурі волосини. Якщо сивина займає понад 50% від загальної маси волосся, співвідношення має бути 1:1 — половина натурального тону й половина бажаного.

  • Збільшуйте час витримки фарби. Сиве волосся фарбують на 10 хвилин довше, ніж звичайне. Це не шкодить волоссю, але дозволяє пігменту краще закріпитися. Головне, не перевищуйте рекомендований максимум, зазначений у інструкції.

  • Використовуйте спеціальний активатор або попереднє зволоження. Деякі перукарі радять перед фарбуванням нанести на сухе сиве волосся трохи теплої води та бальзаму — це розм’якшує кутикулу й допомагає кольору проникнути глибше. Також існують активатори для сивого волосся, які можна знайти у професійних лінійках фарб.

  • Вибирайте правильні відтінки і доглядайте за кольором. Холодні попелясті тони швидше вимиваються, а теплі тримаються значно довше. Для стійкого ефекту перукарі радять фарбувати волосся у бежеві, карамельні чи мідні відтінки. Після фарбування використовуйте шампуні без сульфатів і раз на тиждень — відновлювальну маску для фарбованого волосся.

