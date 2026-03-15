Як загартувати розсаду перцю перед садінням у відкритий ґрунт: цю важливу процедуру усі пропускають

Як правильно загартовувати розсаду перцю / © Freepik

Реклама

Багато городників недооцінюють важливість загартування розсади перцю перед садінням на постійне місце. Насправді саме ця процедура значною мірою впливає на те, як рослини адаптуються до нових умов і наскільки успішно вони будуть рости. Йдеться про формування стійкості до хвороб і перепадів температури. Проте чимало досвідчених господарів використовують неправильні методи, які можуть навіть нашкодити молодим рослинам.

Навіщо треба загартовувати розсаду

Загартування виконує кілька важливих функцій для молодих рослин перцю. Воно допомагає поступово підготувати розсаду до умов відкритого ґрунту або теплиці.

Головна мета процедури — сформувати у рослин стійкість до можливих захворювань, які часто з’являються у непідготовлених культур. Крім того, загартована розсада легше переносить різницю температур.

Реклама

Поширена помилка — загартування за допомогою холодного повітря. Багато людей відкривають кватирки в кімнаті з розсадою чи виносять ящики на балкон, вважаючи це ефективним способом підготовки рослин.

Фахівці не радять застосовувати такий підхід. Різке охолодження може створити сильний стрес для молодих рослин і навіть послабити їх. Замість цього агрономи рекомендують інший метод, пов’язаний із використанням води різної температури.

Як правильно проводити загартування

Правильне загартування розсади перцю відбувається поетапно. На початковому етапі протягом тижня рослини обприскують водою температурою не нижче 22 градусів.

Таке оброблювання допомагає запустити адаптаційні процеси без різкого стресу для рослин. Після цього температуру води поступово знижують до 18 градусів і продовжують обприскування.

Реклама

Одночасно застосовують і кореневе загартування — полив водою кімнатної температури. Цей спосіб сприяє зміцненню кореневої системи і підвищує стійкість рослин.

Важливі поради

Під час обприскування краще використовувати пульверизатор із дрібним розпиленням. Великі краплі можуть пошкодити ніжне листя молодих рослин.

Процедуру варто проводити лише вранці. За день волога встигає повністю увібратися, що знижує ризик появи грибкових хвороб. Якщо ж листя залишиться вологим на ніч, це може створити сприятливі умови для розвитку інфекцій.

Фахівці також радять поєднувати обприскування листя та полив під корінь. Такий комплексний підхід допомагає максимально підготувати розсаду до пересадки.