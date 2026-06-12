Як заготовити кріп на зиму: робимо заправку з часником та олією

Заготівля кропу

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Для збереження кропу на зиму господині найчастіше обирають сушіння або заморожування, проте обидва варіанти суттєво погіршують якість продукту. У процесі висушування зелень втрачає значну частину своїх ефірних олій та насиченого аромату, а після розморожування стає надто м’якою, водянистою та втрачає привабливу структуру.

Альтернативним і значно ефективнішим рішенням є приготування густої домашньої пасти-заправки на основі рослинної олії, часнику та лимонного соку. Такий спосіб консервації дозволяє надійно заблокувати псування зелені без термічної обробки, завдяки чому кріп протягом усього року зберігає свій природний яскравий колір, соковитість та свіжий смак. В результаті виходить повністю натуральна універсальна спеція, яка ідеально підходить для заправки супів, гарнірів, м’ясних страв та салатів без використання штучних консервантів.нтів.

Необхідні інгредієнти

Для приготування однієї порції запашної заправки знадобляться такі компоненти:

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Свіжий кріп — 200 грамів

Часник — 5 зубчиків

Лимонний сік — 1 столова ложка

Сіль — 1 чайна ложка

Рослинна олія (оливкова або соняшникова холодного віджиму) — 80 мілілітрів

Як приготувати

Свіжий кріп необхідно ретельно промити у холодній воді, очистивши від бруду. Після цього зелень обов’язково викладають на паперовий або тканинний рушник до повного висихання. Абсолютна відсутність вологи на листках є головною умовою тривалого зберігання заготовки, оскільки зайві краплі води можуть спровокувати псування продукту. Повністю сухий кріп дрібно нарізають ножем. Очищені зубчики часнику можна подрібнити аналогічно або пропустити через спеціальний прес — це залежить від того, наскільки вираженою має бути гострота в готовій пасті. У глибокому посуді з’єднують нарізаний кріп, підготовлений часник, додають 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку лимонного соку та вливають 80 мілілітрів рослинної олії. Усі компоненти ретельно перемішують між собою до утворення однорідної, блискучої та дуже ароматної маси. Готову кропову пасту щільно розкладають у заздалегідь простерилізовані скляні банки невеликого об’єму і закривають чистими кришками. Маленька тара є більш практичною, оскільки продукт не доведеться піддавати постійному контакту з повітрям під час регулярного відкривання. Зберігати таку натуральну заправку необхідно виключно на полиці холодильника.

Така домашня заправка є повністю готовим до вживання продуктом, який можна додавати на фінальних етапах приготування або безпосередньо перед подачею у:

гарячі перші страви, зокрема борщі та супи;

варену або запечену молоду картоплю;

різноманітні соуси, маринади для риби та м’яса;

свіжі овочеві салати та бутербродні намазки.

Практичні поради для ідеального результату

Щоб заготівля зберігалася якнайдовше і мала максимально багатий смак, варто скористатися кількома перевіреними хитрощами. По-перше, шар рослинної олії в банці повинен повністю покривати зелень зверху — це створює природний захисний бар’єр проти проникнення повітря та бактерій. По-друзі, смаковий профіль заправки можна легко урізноманітнити, за бажанням до кропу додають трохи свіжої петрушки чи зеленої цибулі, а для любителів пікантних ноток підійде дрібка чорного або червоного меленого перцю.

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