Як заготовити кріп та петрушку на зиму: 4 способи, які збережуть колір, смак та вітаміни

Як заготовити кріп та петрушку на зиму

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Сезон соковитої городньої зелені в самому розпалі. Зараз найкращий час, щоб зробити смачні домашні заготівлі з кропу та петрушки, яких вистачить на всю осінь та зиму. Досвідчені господині розповіли, як правильно обробити зелень, щоб зберегти неповторний літній аромат, яскравий колір та корисні властивості рослин.

Перед тим як переходити до будь-якого з методів, зелень необхідно ретельно підготувати. Перший і обов’язковий крок — гарненько перемити всі пучки, видалити пожовклі або зіпсовані листочки і обов’язково просушити, розклавши на рушниках. Надмірна волога під час зберігання чи заморожування лише зашкодить.

Як заготовити зелень на зиму

1. Сушений зелений порошок у дегідраторі або духовці

Сушені трави — це неймовірна ароматна приправа, яка має бути в арсеналі кожної господині. Головний секрет збереження насиченого зеленого кольору полягає в сушінні за низьких температур.

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Для цього методу знадобиться приблизно 300 г підготовленої зелені. Різати її заздалегідь не потрібно. Листя та стебла викладають тоненьким шаром на піддони сушарки (дегідратора). Оптимальний температурний режим — 35 градусів. Якщо сушарки немає, можна скористатися звичайною духовкою, виставити такі самі 35 градусів і обов’язково трішки привідкрити дверцята для постійного доступу повітря та виведення вологи.

Коли зелень повністю висохне, її перекладають у глибоку широку миску. Подрібнити її тепер дуже легко просто руками. Жорсткі шматочки стебла, які не перетираються, на цьому етапі просто видаляють і викидають. Для отримання більш однорідної консистенції сухі трави можна перекласти в чашу блендера та пробити буквально кілька секунд. Готову заготівлю пересипають у суху скляну ємність, щільно закривають кришкою та зберігають у темній кухонній шафі.

2. Заморожування під вакуумом за допомогою соломинки

Заморожування — найрозповсюдженіший і найшвидший метод. Проте часто зелень у морозилці займає забагато місця або насичується сторонніми запахами інших продуктів. Цю проблему можна вирішити за допомогою простого лайфгаку.

Чистий та добре просушений кріп із петрушкою дрібно нарізають ножем, а потім додатково подрібнюють до бажаного стану. Нарізану масу перекладають у спеціальний зіп-пакет. Щоб створити ефект вакууму без використання професійного вакууматора, у куточок пакета вставляють звичайну соломинку для напоїв. Пакет щільно закривають навколо соломинки, руками притискають зелень і ротом витягують (всмоктують) усе повітря зсередини. Після цього соломинку швидко виймають, а зіп-замок вмить закривають до кінця. Пакет стає пласким, зелень займає мінімум місця в морозильній камері, а герметичність надійно консервує аромат.

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3. Порційні вітамінні льодяники з олією та часником

Цей варіант ідеально підходить для швидкого додавання в гарячі супи, борщі, пасту або печеню під час приготування.

Для заготівлі знадобиться:

Суміш кропу та петрушки — 400 г;

Зелений часник (паралельно для аромату можна взяти звичайні зубчики) — 50 г;

Цедра лимона — 1 чайна ложка (приблизно 1/3 частина плоду);

Сік половини лимона;

Рослинна олія без запаху — 100 мл;

Сіль — 1 столова ложка.

Зелень нарізають і порціями закладають у чашу блендера (або пропускають через м’ясорубку чи перебивають занурювальним блендером). Спочатку маса буде сухою і неоднорідною. Додають шматочки зеленого та звичайного часнику, натирають чайну ложку лимонної цедри та вичавлюють сік половини лимона, ретельно стежачи, щоб у суміш не потрапили кісточки. Наприкінці вливають олію та додають сіль.

Сіль, олія та лимонний сік у цьому рецепті виступають як природні консерванти, які допомагають зелені зберігатися довше. Щойно в чаші з’являється рідина, блендер легко збиває масу до однорідного стану. Отриману густу, неймовірно ароматну пасту розкладають у звичайні форми для льоду, закривають кришкою або харчовою плівкою і заморожують. Коли зелені льодяники повністю замерзнуть, їх дістають із форми, пересипають у зіп-пакет і зберігають у морозилці, дістаючи по кубику за потреби.

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4. Домашній зелений соус «Песто»

Якщо після заповнення форм для льоду у вас залишилася частина часниково-лимонної пасти із кропу та петрушки, її можна перетворити на чудовий холодний соус швидкого споживання.

Залишок маси в блендері збивають ще впродовж хвилини, щоб вона стала максимально ніжною та однорідною. Отриману суміш перекладають у чисту, суху скляну баночку, щільно заповнюючи її до верху. Головний секрет тривалого зберігання такого соусу в холодильнику — зверху обов’язково потрібно налити тонкий шар рослинної олії, яка перекриває доступ повітря і запобігає псуванню.

До зими такий свіжий соус не простоїть, але він стане ідеальним вітамінним додатком до літніх та осінніх страв. Його можна додавати до пасти, свіжих салатів, супів або використовувати як основу для інших соусів (наприклад, для прошарування кабачкового торту). Щоразу, коли ви набираєте ложкою соус із баночки, перед тим як повернути її в холодильник, обов’язково знову доливайте зверху трішки свіжої олії.

Всі чотири види заготівель готуються дуже просто, не вимагають багато часу, але взимку подарують вашим стравам справжній аромат свіжого літа.

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