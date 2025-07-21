Як заготовити м’яту на зиму, щоб вона зберегла свій смак та аромат: два найкращі способи

Як правильно заготовити м’яту на зиму / © www.freepik.com/free-photo

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М’ята — це одна з найпопулярніших ароматних трав, яка не лише тішить своїм приємним смаком, а й приносить неабияку користь нашому здоров’ю. Вона заспокоює нервову систему, зміцнює імунітет і позитивно впливає на травлення. Якщо ви вирощуєте м’яту на своєму городі чи придбали свіжу на ринку, саме час подбати про її заготівлю на зиму. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Добрі Новини», як заготовити м’яту, щоб максимально зберегти її аромат і користь.

Коли найкраще збирати м’яту для сушіння

Найкращий час для заготівлі м’яти — це період активного цвітіння, тобто з середини липня до середини серпня. Саме в цей момент у листі рослини накопичується найбільше ефірних олій і корисних речовин. Якщо зібрати м’яту до появи бутонів, її лікувальні властивості будуть найсильнішими.

Як заготовити м’яту на зиму: два прості способи зберегти аромат, смак і користь

Спосіб №1: класичне сушіння. Це найпростіший і найпопулярніший метод, ось як правильно це робити. Зрізану зелень можна сушити як зі стеблами, так і без них. Якщо сушите зі стеблами, сформуйте невеликі пучки та підвісьте їх у сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів. Якщо листя сушитимете окремо, розкладіть його тонким шаром на тканині чи решітці. Коли заварюватимете чай, стебла краще прибрати, бо вони можуть надавати напоєві непотрібної гіркоти.

Спосіб №2: ферментована м’ята. Цей метод заготівлі дозволяє отримати більш насичений смак і зберегти максимум корисних речовин. Спочатку треба підморозити листя. Помістіть листочки в пакет і покладіть до морозилки на 5 годин. Після цього витягніть м’яту та подрібніть ножем чи за допомогою м’ясорубки. Отриману зелену масу треба розкласти тонким шаром між двома листами пергаменту. Зверху на заготовлену м’яту необхідно покласти прес, можна використати миску з водою чи товсту книжку. Через 2–3 дні з’явиться характерний аромат із деревними нотками, це означатиме, що ферментація завершена. Таку м’яту краще зберігати в герметичній ємності в холодильнику. Цей спосіб заготівлі не лише зберігає всю користь м’яти, а й у рази посилює її смак.