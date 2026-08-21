Як заготувати помідори на зиму: топ-3 неймовірно смачні рецепти, які вийдуть у кожного

Як заготувати помідори на зиму / © Associated Press

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Серпень — саме час подбати про домашні запаси на холодний сезон. Стиглі томати можна не лише заморозити чи використати для соусів, а й законсервувати цілими, шматочками або у власному соку.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три перевірені способи заготівлі.

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Як вибрати помідори для консервації

Для заготовок краще брати стиглі, але щільні плоди без тріщин, вм’ятин і слідів псування. Для маринування цілими добре підходять невеликі томати з міцною шкіркою. Великі м’ясисті екземпляри зручно використовувати для соку або консервації часточками.

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Перед приготуванням овочі необхідно ретельно вимити. Банки та кришки також слід підготувати заздалегідь: простерилізувати зручним способом і перевірити, щоб на склі не було тріщин.

Рецепт №1. Класичні мариновані помідори

Це один із найпростіших варіантів для тих, хто хоче отримати ароматну кисло-солодку закуску. Спеції можна змінювати на власний смак, однак традиційне поєднання часнику, перцю та зелені робить смак особливо насиченим.

Інгредієнти на 1-літрову банку

600–700 г невеликих помідорів;

2–3 зубчики часнику;

1–2 лаврові листки;

4–5 горошин чорного перцю;

парасолька кропу;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

1 столова ложка 9% оцту;

приблизно 500 мл води.

Приготування

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На дно стерильної банки викласти кріп, часник, лавровий лист і чорний перець. Щільно наповнити ємність помідорами, намагаючись не пошкодити шкірку. Залити овочі окропом, накрити кришкою та залишити приблизно на 10–15 хвилин. Потім воду злити в каструлю, додати сіль і цукор та довести до кипіння. Гарячим маринадом знову залити томати. Додати оцет, після чого відразу закрутити банку стерильною кришкою. Перевернути її догори дном, укутати рушником або ковдрою та залишити до повного охолодження.

Рецепт №2. Помідори у власному соку

Такий спосіб особливо добре підходить для м’ясистих сезонних томатів. Частина овочів залишається цілою, а інша перетворюється на ароматну заливку. Узимку такі помідори можна подавати як самостійну закуску або використовувати під час приготування соусів, супів і тушкованих страв.

Що знадобиться

1,5 кг невеликих щільних помідорів;

1 кг стиглих м’яких томатів для соку;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру.

Як приготувати

Щільні плоди вимити та покласти в стерильні банки. М’які помідори подрібнити за допомогою блендера або пропустити через м’ясорубку. За бажанням масу можна протерти через сито, щоб позбутися шкірки та насіння. Томатне пюре перелити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести суміш до кипіння та проварити кілька хвилин, періодично знімаючи піну. Гарячою томатною масою залити плоди в банках. Накрити кришками та стерилізувати банки у відповідний спосіб, після чого герметично закрутити.

Цей спосіб заготівлі має ще одну перевагу: томатну заливку не обов’язково використовувати лише для консервованих овочів. Її можна додавати до борщу, пасти, рагу або використовувати як основу для домашнього соусу.

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Рецепт №3. Помідори з часником і зеленню

Для любителів яскравих смаків підійде ароматна заготівля з часником, петрушкою та гострим перцем. Томати виходять пряними, соковитими й чудово доповнюють святковий або повсякденний стіл.

Інгредієнти

1 кг помідорів;

4–5 зубчиків часнику;

невеликий пучок петрушки;

1 невеликий гострий перець;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру;

2 столові ложки 9% оцту;

700–800 мл води;

кілька горошин чорного перцю.

Спосіб приготування

Петрушку та часник дрібно нарізати. Гострий перець порізати тонкими кільцями. Помідори вимити й зробити на кожному невеликий надріз. На дно підготовленої банки покласти частину зелені, часнику та перцю. Потім викласти овочі, чергуючи їх із пряними добавками. Для маринаду воду довести до кипіння, всипати сіль і цукор. Проварити кілька хвилин, а наприкінці додати оцет. Гарячою рідиною залити помідори. Після цього банки потрібно герметично закрити стерильними кришками, перевернути та залишити охолоджуватися. Зберігати домашні консервації слід у прохолодному темному місці.

Що важливо врахувати під час заготівлі

Не варто використовувати для консервації овочі з ознаками плісняви або псування. Також важливо дотримуватися чистоти посуду, правильно стерилізувати банки та кришки й не змінювати пропорції кислоти та солі в рецептах навмання.

Якщо плануєте зберігати заготовки протягом кількох місяців, банки після закручування потрібно перевірити на герметичність. Кришка не повинна пропускати повітря чи рідину.

Залежно від сорту та розміру плодів час приготування може трохи відрізнятися. Головне — використовувати якісні сезонні овочі та дотримуватися технології консервування.

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