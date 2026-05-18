Як захистити абрикос, персик, інші кісточкові культури від клястероспоріозу

Клястероспоріоз та парша — це небезпечні грибкові інфекції, які вражають листя та масово псують молоді плоди, залишаючи на них виразки й плями. Провести обприскування саме зараз критично важливо, оскільки спори грибка вже активізувалися і починають проростати всередину ніжної зав’язі. Своєчасний захист на цьому етапі дозволяє зупинити хворобу на самому початку та врятувати майбутній урожай кісточкових культур від масового осипання та гниття.

Коли проводити оброблення та як визначити ідеальну стадію за зовнішніми ознаками

Час для цього обприскування є досить розтягнутим, але головним орієнтиром для садівника має бути стан самої зав’язі.

Слід дочекатися моменту, коли з молодого плоду майже повністю відлетить сухе лушпиння, яке складається з пелюсток та залишків квітколожа. Поодинокі залишки не завадять процесу, але масова наявність цього лушпиння працює як природний ізолятор. Воно просто поглинає і затримує краплі робочого розчину на собі, не дозволяючи фунгіциду повністю вкрити шкірку. Для досягнення максимального ефекту вкрай важливо захистити всю поверхню молодої зав’язі.

Під загрозою ураження перебувають практично всі кісточкові насадження. Обов’язковому обробленню в цю фазу підлягають абрикос, персик, черешня та вишня. Зі сливою можна зачекати, оскільки її зав’язь наразі занадто мала, тому проводити обприскування для неї ще ранувато.

Як виявити клястероспоріоз на ранніх етапах

Навіть якщо зав’язь на вигляд здається абсолютно чистою, зеленою та здоровою, мікроскопічні спори грибків уже з’явилися на її поверхні і чекають на сприятливі умови для розвитку. Вони вже перебувають там і починають проростати.

Першою ознакою того, що клястероспоріоз не просто оселився на дереві, а вже проходить всередину плоду, є поява дрібних плям нетипового кольору. Будь-які дивні відтінки рожевого, червоного, бордового або цегляного кольору на зеленій зав’язі є свідченням того, що спори успішно проросли і формують свої колонії.

Клястероспоріоз дуже полюбляє нижні гілки дерева, де утримується вища вологість і менше сонячного світла, тому огляд саду слід починати саме з нижнього ярусу. Якщо ви помітили такі кольорові цятки, оброблення таких дерев стає обов’язковим.

Як правильно вибрати препарати залежно від температури повітря

Для запобігання звиканню грибкових захворювань до хімії ніколи не використовуйте один і той самий препарат більше двох разів поспіль на своїй ділянці. Якщо обробляти частіше, резистентність шкідливих організмів буде лише підвищуватися, і препарат повністю втратить ефективність, що може лише нашкодити рослині. Найкраще будувати захист на основі трьох різних за складом фунгіцидів, щоб їх можна було чергувати.

Вибір конкретного робочого засобу для поточного оброблення безпосередньо залежить від прогнозу погоди та температурного режиму.

За умови утримання сухої та теплої погоди, коли температура повітря досягає приблизно двадцяти градусів тепла, чудово демонструє себе препарат Скор. Він надійно контролює клястероспоріоз, паршу та плямистості, хоча проти моніліозу його дія є слабшою. Якщо натомість суне різке похолодання, використовувати Скор не можна, оскільки він втрачає свої властивості.

В умовах низьких температур слід обирати стійкі до холоду засоби. Якщо ви не встигли використати ліміт у два оброблення за сезон, можна застосувати Хорус.

Якщо цей ліміт уже вичерпано, чудовою альтернативою стане сучасний фунгіцид Ревіона, який починає активно працювати вже за температури від 3 до 5 градусів тепла. Також для прохолодної погоди надійно підійдуть препарати Сігнум або Стробі.

Для досягнення максимального та тривалого результату в умовах сильного вітру чи дощів можна приготувати подвійну бакову суміш, поєднавши системний та контактний фунгіциди. Професійні садівники часто комбінують системний препарат Стробі та контактний засіб Делан. Величезна перевага Делану полягає в тому, що він міцно фіксується на рослині та практично не змивається рясними опадами, що робить цей тандем дуже надійним.

Особливості дозування препаратів для оброблення дерев

За дотримання правильних термінів та технологій ніколи не варто перевищувати норми, вказані в офіційній інструкції до препаратів. Проте існують два винятки, коли концентрацію доцільно самостійно підвищити додатково до 20 відсотків від початкової норми. Це роблять у разі екстремально поганої та затяжної негоди під час проведення робіт, або коли ви використовуєте препарат із терміном придатності, що щойно добіг кінця. Невелике збільшення концентрації протермінованого засобу допомагає компенсувати можливе послаблення активної речовини і дає необхідний запас для підстраховки. Наприклад, стандартна норма використання Стробі становить 2 грами на 10 літрів води. Якщо ви проводите оброблення великим двадцятилітровим відром і переживаєте за якість простроченого препарату, доцільно всипати 5 грамів засобу на цей об’єм рідини, щоб гарантувати стабільну роботу фунгіциду. Основне завдання під час обприскування — діяти дуже ретельно, повністю покриваючи робочим розчином кожну молоду зав’язь.

Під час цієї хвилі обприскування не варто додавати у бакову суміш поживні мікроелементи чи лікувальні підживлення, щоб не створювати зайвого навантаження на дерева, особливо якщо вишні чи інші культури вже отримали порцію добрив раніше. Зараз у бак закладають лише два фунгіциди та якісний ад’ювант, тобто прилипач, який допоможе рідині рівномірно розподілитися на плодах.

Наступний комплексний етап із захисту та живлення доцільно планувати приблизно за 3 дні після фунгіцидного оброблення, ретельно відстежуючи погодні умови та появу шкідників. Зазвичай у цей час починається масовий вихід хрущів, які вже вилізли і починають активно атакувати дерева. Під час наступного виходу в сад можна буде сміливо поєднати в одній баковій суміші корисне літнє підживлення та потужний інсектицид, наприклад, Актару. Це дозволить одночасно ефективно розігнати шкідників і підгодувати зав’язь для подальшого швидкого наливання та росту плодів.

