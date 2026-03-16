Як захистити абрикос та персик від морозів цієї весни

Як захистити абрикос та персик від морозів

Реклама

Абрикос і персик належать до найбільш теплолюбних кісточкових культур, тому їхня стійкість до низьких температур залежить від цілого комплексу агротехнічних заходів. Агрономи стверджують, що про захист дерев потрібно подмуати ще на етапі посадки дерев, протягом усього сезону. Звичайно, найкритичніше — це захистити плодові деерва у холодні березневі та, якщо так трапилося, квітневі ночі. Саме безвітряна погода провокує так звані радіаційні заморозки, коли земля стрімко втрачає денне тепло, а приземний шар повітря охолоджується до мінусових значень.

Як вберегти абрикос та персик від морозів: правила посадки та догляду за саджанцями

Терміни висадки дерев відіграють вирішальну роль у їхньому подальшому виживанні.

У північних регіонах України абрикос і персик рекомендується висаджувати виключно навесні, щоб рослина встигла вкоренитися до холодів. На півдні дозволяється осіння посадка, але не пізніше ніж за 2ва тижні до перших морозів, з обов’язковим обгортанням стовбура теплоізоляційними матеріалами.

Реклама

Ефективним методом захисту є заглиблення місця щеплення на 2–3 см нижче рівня ґрунту. Це запобігає появі зайвої порослі та дає дереву шанс відновитися у випадку вимерзання надземної частини.

Для захисту коріння пристовбурні кола обов’язково мульчують тирсою або перегноєм. Важливо також проводити вологозарядний полив восени: волога земля промерзає значно повільніше за суху.

Роль обрізки та поливу в захисту від заморозків

Правильна обрізка є одним із ключових чинників, які визначають, чи переживе дерево зиму. Коли дерево ще молоде, його не варто обрізати занадто сильно, щоб воно не витрачало всі сили на бурхливий ріст нових пагонів, адже така «молода» деревина не встигає загартуватися до холодів. Проте для дорослих дерев, що вже дають плоди, обрізку роблять більш суттєвою. Формування відкритої округлої крони дозволяє сонячному світлу проникати до кожної гілки, завдяки чому деревина краще визріває, стає щільнішою та витривалішою до морозів.

Важливу роль відіграє і вологість землі безпосередньо перед похолоданням. Якщо полити сад удень перед морозною ніччю, вологий ґрунт буде набагато довше віддавати накопичене за день тепло. Це створює навколо дерева захисну зону з трохи теплішим повітрям, що часто стає вирішальним фактором у збереженні цвіту.

Реклама

Як розпізнати наближення заморозку

Своєчасність є ключем до порятунку врожаю, оскільки у фазі бутонізації та цвітіння квітки абрикоса гинуть уже при −1…−3 °C. Щоб зрозуміти, чи буде заморозок, зверніть увагу на показники о 19:00 годині вечора. Якщо температура падає нижче +2,5 °C, а ніч обіцяє бути ясною і тихою — заморозок неминучий. У такому разі захисні заходи потрібно розпочати негайно.

Як захистити абрикос та персик від заморозків: створюємо захисний «намет»

Для укриття найкраще підходить агроволокно або флізелін, оскільки вони пропускають світло й забезпечують вентиляцію, затримуючи тепло від ґрунту. Укриття цими матеріалами дає приріст температури на 4–5 °C. Тимчасово можна використати мішковину, але категорично заборонено накидати на гілки поліетиленову плівку, конденсат під нею замерзає і руйнує тканини рослини.

Укривати дерева потрібно у формі шатра за 1–2 години до заходу сонця, поки земля ще тепла. Важливо, щоб полотно не торкалося ніжних квіток — для цього варто встановити опорні стовпчики. Краї матеріалу слід щільно притиснути до землі цеглою або ґрунтом, щоб створити всередині особливий мікроклімат. На світанку укриття необхідно зняти, щоб уникнути перегріву стовбура.

Екстрені методи при сильних морозах

Якщо прогноз обіцяє зниження температури до −4 °C, звичайного намету може бути замало. У такому разі можна застосувати додаткові хитрощі, а саме садові свічки. Їх розставляють під шатром на вогнетривкій основі подалі від стовбура. Вони здатні додати ще 1–2 °C тепла.

Реклама

Розставте під кроною темні ємності з водою. Вдень вони нагріються на сонці, а вночі поступово віддаватимуть тепло.

Традиційні методи створення димової завіси з вологого гілля або дрібнодисперсного розпилення води перед заморозком також створюють захисний бар’єр для квітів.