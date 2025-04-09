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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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23
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Як захистити абрикоси від весняних заморозків: корисні поради

Весняні заморозки — головна загроза для абрикосів, що квітнуть. Дізнайтесь, як захистити дерева ефективно.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Цвітіння абрикосів

Цвітіння абрикосів / © Pixabay

Період цвітіння абрикосів — найвразливіший для майбутнього врожаю. Навіть незначне похолодання може спричинити втрату зав’язі, тому важливо завчасно підготувати дерева до можливих весняних заморозків.

Корисні поради на цю тему дали автори українського Instagram-блогу «Все виросте».

За словами одного із садівників, температура до -2 градусів, зазвичай, не становить загрози для абрикосів. Проте у разі прогнозу про сильніші морози, необхідно вжити заходів — головне, без фанатизму.

«Якщо ж на пару градусів нижче, то не треба палити ніякі вогнища всю ніч навколо дерева. Достатньо лише за добу перед заморозками й через добу після дати допоміжний стимулятор-антистрес», — порадив експерт.

Для обробки підходять засоби з вмістом амінокислот, які знижують стрес у рослин. Серед рекомендованих — «Мегафол», «Амалгерол Ессенс», «Ізабіон», а також інші препарати з подібним складом. Якщо у формулі додатково присутні рослинні екстракти, антиоксиданти чи морські водорості — це підвищує ефективність і дозволяє дереву легше пережити зниження температури до -4 градусів і нижче.

Водночас експерт зазначив, що у разі екстремального холоду, як-от -10 градусів, навіть найдієвіші засоби можуть бути безсилі — у таких ситуаціях усе залежить від природи.

До слова, раніше досвідчені фермери дали поради, як захистити сад від заморозків, чим обробити бруньки та квіти на деревах.

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