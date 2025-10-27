Як захистити бокове скло від дощів, запітнівання та обмерзання: простий лайфгак від автомобільного експерту

Як захистити скло машини

З настанням холодів та зниженням температури до мінусових позначок, автомобілісти традиційно стикаються з такими проблемами, як потрапляння води на скло під час дощу, запітнівання лобового скла зсередини, іній на зовнішній поверхні. Однак автомобільні експерти пропонують простий і бюджетний, хоча й дещо незвичний, спосіб боротьби з цими явищами — використання звичайної картоплі.

Фахівці з John Clark Motor Group підтвердили, що ця, на перший погляд, дивна порада є цілком робочим «лайфхаком». Водіям наполегливо рекомендують натерти розрізаною картоплиною лобове скло автомобіля напередодні дощів, настання стійких холодів.

Цей метод може покращити видиімість під час дощу, запобігти сильному утворенню інею та льоду за ніч і навіть усунути проблему запотівання скла під час руху.

«Це справді не просто бабусина казка! Потирання розрізаною стороною половинки картоплі об зовнішню поверхню може суттєво змінити стан вашого лобового скла. Це не тільки може запобігти його замерзанню взимку, але й може бути дуже корисним під час керування автомобілем під дощем», — зазначають у John Clark Motor Group.

Як працює натирання картоплею скла в машині

Секрет ефективності цієї поради криється в хімічному складі бульби.

Коли водій ретельно протирає зовнішню поверхню скла зрізом сирої картоплини, крохмаль та природні цукри створюють на склі захисну гідрофобну (водовідштовхувальну) плівку.

Крохмаль діє як тонкий, невидимий бар’єр між склом і холодним повітрям. Цей шар перешкоджає прямому прилипанню молекул води до поверхні скла, що значно зменшує накопичення інею та льоду протягом ночі.

Всередині автомобіля, де вологе повітря зустрічається з холодним склом, крохмаль створює бар’єр, який запобігає утворенню конденсату. Завдяки цій плівці краплі води не розсіюються, викликаючи туман, а стікають або залишаються у вигляді тонкого, рівномірного шару, зберігаючи видимість.

Експерти виявили переваги використання крохмалю у вологу погоду. Гідрофобна плівка відштовхує краплі дощу, дозволяючи їм швидше стікати, що суттєво покращує видимість під час злив.

Експерти наголошують, що для максимального результату важливо натерти картоплю на скло ввечері, напередодні настання холодів або морозів. Це дасть час крохмальному бар’єру закріпитися.