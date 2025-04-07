Як захистити сад від заморозків, чим обробити бруньки та квітки на деревах: поради досвідчених фермерів

Як захистити сад від морозів

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Погода в Україні цієї весни непередбачувана і після періоду тепла почалося різке похолодання. Можливі нічні заморозки, що викликає занепокоєння у садівників та городників. Як вберегти майбутній врожай від крижаного сюрпризу? Досвідчені фермери діляться своїми перевіреними методами.

Як розповідають фахівці, стійкість плодових дерев до низьких температур залежить від стадії їхнього розвитку.

Сплячі бруньки здатні витримати значні морози, до -20 градусів, і в цей період особливого захисту не потребують. Однак, ситуація кардинально змінюється з початком вегетації. Щойно бруньки починають розпускатися і з’являється перше листя, критична температура для них підвищується до -5 градусів.

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Ще більш вразливими є бутони: нерозкриті можуть витримати до -2 градусів, а розквітлі квіти та молода зав’язь гинуть вже за нульової температури. За таких умов, за словами фахівців, сад може втратити до 10% потенційного врожаю.

Окрім безпосереднього впливу низьких температур, значної шкоди може завдати і сильний вітер. Вітер сам собою є стресом для рослин, він уповільнює їхній ріст і послаблює імунітет, роблячи дерева більш вразливими до морозів. Тому комплексний захист є ключем до збереження саду.

Які ж практичні кроки радять зробити фермери для захисту своїх насаджень

Антистресове оброблення

Насамперед для підвищення стійкості рослин до стресових умов, зокрема й до низьких температур, ми рекомендуємо оброблення спеціальними антистресовими препаратами. Серед ефективних засобів називають біостимулятори, такі як «Мегафол», «Епін», «Циркон», а також добре відому бурштинову кислоту. Ці препарати допомагають клітинам рослин краще переносити несприятливі умови та швидше відновлюватися після них. Але обробляти цими препаратами потрібно не в самий мороз — візьміть собі на замітку.

Захист агроволокном

Для молодих, ще невеликих дерев, чудовим рішенням може стати укриття крони агроволокном. Агроволокно створює своєрідний мікроклімат навколо дерева, захищаючи його від безпосереднього впливу морозу до -7 градусів. Фермер застерігає, що ті бруньки, які безпосередньо контактуватимуть з агроволокном, можуть бути пошкоджені. Проте, на його думку, це все одно є прийнятним компромісом, оскільки краще втратити невелику частину майбутнього врожаю, ніж ризикувати втратою всього внаслідок морозів.

Цей метод особливо ефективний для молодих саджанців, які ще не мають достатньої стійкості.

Димлення саду

Для захисту вже дорослих дерев, особливо на великих площах, одним із найдавніших і досі дієвих методів є розведення багать із соломи або сухого бур’яну. Дим, що утворюється під час горіння, піднімає температуру повітря в саду на кілька градусів і перешкоджає опусканню холодного повітря. Як зазначає фермер, одне невелике багаття може захистити площу до 100 квадратних метрів. Важливо, щоб дим був густим і повільно поширювався садом.

Дощування

Слід зазначити, що існують й інші методи захисту, такі як дощування, коли бруньки та квітки вкривають тонким шаром льоду. Лід діє як ізолятор, захищаючи внутрішні тканини від замерзання, пояснюють фахівці. Однак цей метод вимагає спеціального обладнання і контролю, тому менш придатний для невеликих господарств. Обприскування дерев водою безпосередньо перед морозом, як застерігають експерти, може бути неефективним і навіть шкідливим, якщо вода замерзне занадто швидко.

Експерт зазначає, що використання звичайного домашнього обприскувача для захисту від морозів підходить лише для невеликої кількості дерев. Крім того, цей метод вимагає нічного чергування та обприскування вже під час заморозків, що значно знижує його ефективність і не гарантує стовідсоткового захисту.