Як захистити дім від комарів без хімії: простий засіб із кухонних інгредієнтів

Комар

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Щойно заходить сонце, а в кімнаті стає прохолодніше — здається, можна нарешті видихнути після спекотного дня. Та ось з’являється знайомий звук — тонке дзижчання, яке миттєво змінює затишок на нерви. Комарі знову на полюванні. І якщо ви вже втомилися від фумігаторів та спреїв з підозрілим складом — ця новина для вас.

Про це пише «Сусідка».

Усе, що вам знадобиться — це меленa кава, лавровий лист і трохи червоного перцю. Усі три компоненти мають потужний ароматичний ефект, який дратує та дезорієнтує комарів.

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Кава містить сполуки піразину, які комахи сприймають як сигнал небезпеки.

Лавровий лист багатий на ефірні олії, що блокують нюхові рецептори комарів.

Червоний перець — джерело капсаїцину, який створює нестерпне середовище для комах.

Разом вони утворюють ароматичну «бомбочку», яка не лише відлякує комарів, а й наповнює дім приємним пряним запахом.

Для створення засобу вам знадобиться лише алюмінієва фольга, у яку загортається суміш із кави, подрібненого лаврового листа та перцю. Зробіть кілька отворів — і розкладіть ароматичні конвертики біля вікон, вентиляції, балконів і вхідних дверей.

Результат — майже миттєвий. Комарі або не залітають зовсім, або швидко залишають приміщення. А головне — усе без жодної краплі хімії, абсолютно безпечно для дітей та тварин.

Нагадаємо, у літній період українці все частіше скаржаться на навалу комарів. Як виявилося, однією з причин їхнього різкого збільшення може бути зникнення горобців — природних хижаків цих комах. За словами експертки, у багатьох регіонах України спостерігається суттєве скорочення популяції горобців, що пов’язано з масовим скошуванням трави — основного середовища їхнього існування.

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У результаті зменшення кількості цих птахів, які живляться комахами, зростає і чисельність самих комарів. Та на проблему впливають і медичні чинники. Наприклад, люди, в організмі яких активізувалися вірус герпесу або вірус Епштейна-Барр, можуть сильніше реагувати на укуси. Також варто враховувати рівень вітаміну В1 — його дефіцит здатен зробити людину більш привабливою для комарів.