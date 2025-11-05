Як захистити дім від навали мишей: 6 речей, які потрібно зробити просто зараз

Миша / © Getty Images

Реклама

З настанням холодів миші шукають тепло, їжу та безпечне місце для гніздування. Експерти з боротьби зі шкідниками пояснили, які звички господарів і деталі в оселі найчастіше приваблюють гризунів і як цього уникнути.

Про це повідомило видання Real Simple.

Легкі точки входу

Миші здатні пролізти навіть через отвір розміром із монету. За словами експерта з боротьби зі шкідниками Гарретта Трешера (Thrasher Termite & Pest Control), головне, що приваблює мишей, — це можливість потрапити всередину.

Найчастіше гризуни проникають у дім через щілини у дверях, вентиляційні отвори, місця біля труб, гаражні ворота або дверцята для домашніх тварин.

Щоб уникнути цього, фахівці радять загерметизувати всі можливі входи, встановити ущільнювачі на двері та ворота, а отвори навколо труб закрити сталевою ватою та герметиком.

Реклама

Тепло і притулок

Після потрапляння до будинку миші шукають затишні місця — за шафами, у повітроводах, стінах або під підлогою. Сертифікований ентомолог Деніел Болдвін (Hawx Pest Control) зазначає, що миші люблять темряву, тепло і можливість залишатися непоміченими.

Ознаки їхньої присутності — характерний запах, послід, шурхіт у стінах чи вентиляційних отворах. Якщо такі сигнали з’явилися, потрібно негайно вживати заходів: встановити пастки або звернутися до фахівців, щоб запобігти розмноженню гризунів.

Доступна їжа

Будь-яка незапакована їжа — пряме запрошення для мишей. Вони харчуються всім: крупами, кормом для тварин, залишками хліба чи крихтами.

Щоб не приваблювати гризунів, експерти радять:

зберігати продукти у герметичних пластикових, скляних або металевих контейнерах;

не залишати посуд у раковині на ніч;

щодня витирати стільниці, плиту, підмітати та виносити сміття.

Матеріали для гніздування

Картон, папір, ізоляційні матеріали та старі коробки — ідеальна сировина для гнізд. Миші гризуть ці матеріали й швидко розмножуються, перетворюючи комору або горище на колонію.

Болдвін попереджає, що гризуни переносять бактерії та віруси, які можуть потрапити у їжу або на поверхні кухні. У разі виявлення мишей необхідно ретельно прибрати заражені ділянки, дезінфікувати поверхні та викинути зіпсовані речі.

Безлад і сміття біля дому

Накопичене сміття, висока трава або кущі біля фундаменту створюють зручні укриття для гризунів. Вони можуть сховатися просто під верандою, а згодом пробратися до будинку.

Фахівці радять регулярно прибирати двір, обрізати рослини, не залишати сміття на відкритому повітрі та підтримувати охайність навколо фундаменту. Це значно зменшить ризик появи мишей.

Реклама

Волога

Миші потребують води не менше, ніж їжі. Протікаючі труби, калюжі біля фундаменту або залишена вода в мисках для тварин приваблюють їх.

Щоб запобігти цьому, експерти рекомендують:

усувати протікання одразу після виявлення;

тримати підвал і кухню сухими;

регулярно чистити водостоки та прибирати стоячу воду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто покласти в льох, щоб миші не заходили «в гості».