Як захистити гортензії від заморозків: 5 важливих кроків, які необхідно зробити восени

Експерти радять починати готувати гортензії до зимового періоду.

Гортензії

Садівникам слід підготувати гортензії слід підготувати до зимового періоду / © Pixabay

Гортензії є популярним вибором серед домовласників, адже вони мають великі та пишні суцвіття. Експерти наголошують, що із наближенням заморозків важливо знати, як правильно доглядати за цими рослинами.

Про це пише Daily Express.

Гортензії є дуже вразливими до заморозків, адже низькі температури можуть спричинити почорніння листя.

Якщо ви хочете захистити свої рослини з наближенням холодних місяців, досвідчені садівники розповіли про п’ять речей, які слід зробити вже зараз:

  • видаліть будь-які зламані або хворі гілки;

  • уникайте обрізки старої деревини та зачекайте до перших заморозків, щоб обрізати нову;

  • обріжте будь-які сухі квіти з рослини;

  • зробіть полив — переконайтеся, що земля навколо квітки достатньо волога;

  • проведіть мульчування, адже воно захистить коріння рослини від холодної погоди. Також варто переконатися, що ви залишили 5-сантиметровий проміжок навколо головного стебла гортензії.

Водночас експерти наголошують, що перед початком робіт вам необхідно знати, який саме у вас сорт гортензій

Гортензії / © ТСН

Гортензії / © ТСН

Якщо у вас ростуть гортензії в горщиках, їх обов’язково слід поливати приблизно раз на місяць, щоб ґрунт залишався вологим протягом зими. Водночас експерти радять намагатися поливати рослини вдень, коли температура повітря сягає вище нуля.

Раніше експерти розповіли, що обовʼязково треба встигнути зробити з півоніями до зими.

